Sebastian Kaleta: mamy w Warszawie systemowy problem z korupcją

Mamy w Warszawie systemowy problem z korupcją, który prawdopodobnie wynika z tego, że Rafał Trzaskowski nienależycie kontroluje podległych sobie urzędników - skomentował aresztowanie wiceburmistrza Pragi-Południe wiceminister sprawiedliwości, były warszawski radny Sebastian Kaleta.

Wiceminister zaznaczył, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zamiast zajmować się sprawami Warszawy, lata po świecie i zajmuje się bieżącą polityką. "A kolejny jego kolega partyjny mierzy się z zarzutami korupcyjnymi, które z dużym prawdopodobieństwem potwierdza sąd, stosując tymczasowy areszt" - ocenił.

Odniósł się też do decyzji prezydenta Warszawy, który zlecił kontrole w wydziałach architektury we wszystkich dzielnicach. "To, co teraz robi prezydent Trzaskowski, to kroki pokazowe" - powiedział.

Przypomniał, że ledwie trzy lata temu inny kolega prezydenta Warszawy, Artur W. został przyłapany na gorącym uczynku przyjmowania łapówki przez CBA. "Jak widać po trzech latach niewiele się zmieniło. Kolejni urzędnicy mają stawiane zarzuty korupcyjne. Nie wspominając o prawej ręce prezydenta Warszawy, czyli Włodzimierzu Karpińskim" - dodał.

Karpiński to podejrzany o korupcję sekretarz miasta, który już 5 miesiąc przebywa w areszcie. Zgadza się na podawanie nazwiska.

We wtorek funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali Adama C. wiceburmistrza Pragi-Południe oraz Jacka G. naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe. Wraz z nimi zatrzymano również dwóch przedsiębiorców.

Robert Sosik z biura prasowego CBA wyjaśnił, że chodzi o śledztwo dotyczące przestępstw korupcyjnych.

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ uwzględnił wnioski prokuratury dotyczące tymczasowego aresztu dla wiceburmistrza Pragi-Południe Adama C. i jednego z przedsiębiorców" - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska. Wiceburmistrz trafi do aresztu na dwa miesiące, natomiast przedsiębiorca na miesiąc.

W stosunku do naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe prokurator wystąpił o dozór policyjny i poręczenie majątkowe, a w przypadku drugiego przedsiębiorcy o dozór.

W związku z zatrzymaniami, radni PiS chcą zwołania nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy, a aktywiści z Miasto Jest Nasze wzywają burmistrza dzielnicy, aby złożył dymisję.

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany 27 lutego i od tego czasu przebywa w areszcie. Byłemu sekretarzowi miasta przedstawiono popełniony wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, zarzut korupcyjny polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 proc. wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych.

Były burmistrz dzielnicy Włochy Artur W. jest oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 200 tysięcy złotych za przychylność w załatwieniu spraw związanych z warunkami zabudowy nieruchomości przy ulicy Łopuszańskiej 22 i 47.