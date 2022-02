Sebastian: to, co zobaczyłem w Medyce, zburzyło mój świat; to obłęd

To, co zobaczyłem na przejściu w Medyce, zburzyło mój świat. Teraz muszę poukładać go na nowo. To jest jakiś obłęd – powiedział dziennikarzowi PAP Sebastian, który wraz ze swoim ukraińskim przyjacielem przyjechał z Gdańska m.in. po jego córkę. Mężczyźni czekają na kobiety w samochodzie już trzeci dzień.

Pierwszy raz dziennikarz PAP rozmawiał z Sebastianem i jego znajomym z Ukrainy - Walerym, w sobotę. Kiedy reporter przyjechał na następny dzień do Medyki, ich samochód stał w tym samym miejscu. "Mieliśmy się więcej nie spotykać" - zawołał na powitanie Sebastian.

"Przyjechaliśmy w piątek po południu, ja i Walery, który od lat mieszka w Polsce. On ma córkę Olę na Ukrainie, która normalnie studiuje w Austrii, ale akurat nie była przez pewien czas na Ukrainie i właśnie trafiła na ten zły czas" - opowiada.

Mama Oli w czasie rozpoczęcia wojny była w Kijowie, ona - w Iwano-Frankiwsku.

"Myśleliśmy, że to będzie szybka akcja, z Walerym wyjechaliśmy w piątek mniej więcej w tym samym momencie, kiedy jej mama pojechała po nią do Iwano-Frankiwska, ale okazało się, że te 600 km jechała ponad 19 godzin. Teraz stoją w kolejce do przejścia" - powiedział.

Natomiast o sytuacji w Ukrainie Walery jest zapewne lepiej poinformowany niż niejeden dziennikarz. Jak przyznaje, ma wielu znajomych, którzy na bieżąco podają w mediach społecznościowych, jak wygląda sytuacja. Mówi, że w Kijowie ostrzeliwane są cywilne budynki, dlatego większość ludzi przebywa w metrze albo schronach. "Tam jest ciężko, Kijów walczy. Padnie, kiedy padnie i czy padnie, tego nie wiemy" - mówi.

Sebastian dodaje, że bardzo ciężko jest na drogach Ukrainy, bo wszyscy chcą uciekać.

Przyznał, że kiedy po przyjeździe do Medyki poszedł na przejście i zobaczył uchodźców, runął mu cały świat.

"Ten widok zburzył mój świat, teraz muszę poukładać go na nowo. To jest niewiarygodne. Trochę fotografuję i przywiozłem aparat, ale go nawet nie wyciągnąłem. Najgorszy jest widok dzieci, nawet nie tych, które płaczą, ale tych, które idą za swoją matką, która ciągnie walizkę, i te dzieci już nic nie mówią, tylko powłóczą nogami. To jest obłęd" - nie kryje wzruszenia Sebastian.

W niedzielę po południu Sebastian i Walery wciąż czekali na swoich bliskich z Ukrainy.