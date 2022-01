Sejm: Artur Pollok będzie ambasadorem, Stałym Przedstawicielem RP przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie

Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywie zaopiniowała w czwartek kandydaturę Artura Polloka na stanowisko ambasadora, Stałego Przedstawiciela RP przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie. Do tej pory Pollok sprawował funkcję w randze charge d'affaires ad interim.

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk rekomendując kandydaturę Polloka powiedział, że jest on z wykształcenia ekonomistą, w latach 2005-2015 był wiceprezesem zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a następnie w latach 2016-2021 pracował w ambasadzie RP w Rzymie, gdzie kierował zespołem Stałego Przedstawiciela RP przy FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) i innych organizacjach Narodów Zjednoczonych zlokalizowanych w Rzymie.

Wawrzyk wyjaśnił, że z dniem 1 maja 2020 r. minister spraw zagranicznych powierzył Pollokowi pełnienie funkcji charge d'affaires ad interim w nowo utworzonym stałym przedstawicielstwie RP przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie.

Wiceszef MSZ podkreślił, że Pollok biegle posługuje się językiem angielskim, włoskim i niemiecki.

Pollok mówił na posiedzeniu komisji, że nowa placówka zagraniczna w Rzymie, o utworzeniu której szef MSZ zdecydował w maju ubiegłego roku, jest jeszcze w fazie tworzenie. "Według planu polskiego jest już samodzielnym podmiotem, natomiast do zakończenia procedury upodmiotowienia jej w znaczeniu prawa międzynarodowego konieczne jest obsadzenie tej placówki przez pełnomocnego przedstawiciela RP, po obsadzeniu placówka zaistnieje w wymiarze międzynarodowym" - wyjaśnił Pollok.

Mówił, że decyzja o utworzeniu nowej placówki wynikała ze strategicznego celu Polski jakim jest umacnianie pozycji na forum Narodów Zjednoczonych, w tym w wyspecjalizowanych agencjach.

Pollok mówił, że Polska traktuje bezpieczeństwo na świecie nie tylko jako bezpieczeństwo militarne, ale również jako bezpieczeństwo żywnościowe. "W tej chwili głodujących ludzi na świecie mamy 811 mln, co stanowi więcej niż 6 proc. światowej populacji i w ostatnim okresie z uwagi na pandemię i nasilone konflikty na świecie niestety sytuacja pogorszyła się" - powiedział.

Wyjaśnił, że FAO koncentruje się na walce z głodem na świecie oraz pomaga w inwestycjach rozwojowych na świecie, by zwiększyć produkcję żywności. Z kolei WFP (Światowy Program Żywnościowy) jest - zaznaczył - największą organizacją humanitarną na świecie, która dwa lata temu otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla; natomiast IFAD (Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa) ma statut międzynarodowej instytucji finansowej i udziela zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek krajom na transformację rolnictwa i obszarów wiejskich.

Pollok powiedział, że głównym zadaniem, które stoi przed nową polską placówką w Rzymie, jest umocnienie Polski na forum agend ONZ oraz pokazanie, że jesteśmy odpowiedzialnym partnerem w zakresie polityki rozwojowej oraz pomocy humanitarnej na świecie.

"Polska przestała być na szczęście biorcą pomocy, stała się dawcą pomocy i chcemy aktywnie uczestniczyć w realizacji polityki rozwojowej na świecie oraz wspierać kraje, które rzeczywiście tej pomocy potrzebują" - podkreślił Pollok.

Wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal (KO) powiedział PAP, że od tej pory będzie oddzielna ambasada RP przy FAO i innych organizacjach i agendach ONZ akredytowanych w Rzymie. "Będzie to mała placówka, ale oddzielna, jej szef będzie miał wyższą rangę, to będzie mu dawało troszkę większe możliwości działania" - powiedział Kowal.

"Życzyłbym sobie, żeby oprócz zmiany organizacyjnej szła za tym także zmiana jakościowa, czyli żeby Polska wykazywała większą aktywność na forum tych agend ONZ, szczególnie FAO, które w dzisiejszym świecie, jako organizacja odpowiadająca za bezpieczeństwo żywnościowe, ma bardzo duże znaczenie" - powiedział Kowal.

Dodał, że do tej pory Pollok był Stałym Przedstawicielem, ale nie był ambasadorem, był w strukturze ambasady w Republice Włoskiej. "Od teraz zawsze przy FAO, aż do zmiany, będziemy mieć ambasadę, a zatem ten kto kieruje tą ambasadą będzie ambasadorem pełnym, a to oznacza, że pan Pollok oraz jego następcy będą w randze ambasadora" - powiedział Kowal.