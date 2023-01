Sejm: Budka (KO): jesteśmy gotowi uchwalić nowelę ustawy o SN; mamy gotowe wspólne poprawki

Jesteśmy gotowi, by na tym posiedzeniu uchwalić nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, opozycja ma gotowe wspólne poprawki, tylko skończcie wreszcie ten wasz cyrk wewnątrz obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy - powiedział w środę w Sejmie szef klubu KO Borys Budka

Sejm debatuje w środę w pierwszym czytaniu nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Podczas sejmowej dyskusji Budka podkreślił, że Polska czeka od 21 miesięcy na pieniądze z KPO, które - jego zdaniem - blokowane są wyłącznie przez większość sejmową.

"Dzisiaj wracacie do Sejmu z kolejnym projektem ustawy, ale to jest projekt, który ma naprawiać wasze błędy. Tylko za tymi błędami nie stoi Zbigniewa Ziobro czy Solidarna Polska, te błędy są błędami waszego rządu i waszego klubu parlamentarnego" - mówił szef klubu KO do posłów PiS.

Budka zwrócił uwagę, że wątpliwości do procedowanych zmian ma prezydent Andrzej Duda. "Weźcie się wreszcie do roboty. Odblokujcie te pieniądze. Od 21 miesięcy tylko gadacie o tym, że je odblokujecie, a jak przychodzi co do czego to wasi ministrowie sabotują te rozwiązania" - mówił.

Wiceszef PO zadeklarował, że jego ugrupowanie jest gotowe do pracy nad tymi przepisami. "Jesteśmy gotowi, by na tym posiedzeniu uchwalić ten projekt ustawy. Mamy gotowe wspólne opozycyjne poprawki. Tylko skończcie wreszcie ten wasz cyrk wewnątrz obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy. Wywalcie tych szkodników z rządu; tych, którzy nazywają was zdrajcami, tych którzy kwestionują KPO i przynajmniej na koniec rządu pokażcie, że premier to premier, a nie tylko marionetka w rękach własnych ministrów" - powiedział Budka do posłów PiS.

Projekt zmiany w ustawie o SN został złożony przez PiS w Sejmie 13 grudnia ub.r. Według autorów, proponowane zmiany mają wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO.

Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie - jak obecnie - utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy". Projekt krytykuje Solidarna Polska, premier Mateusz Morawiecki dotąd dwukrotnie spotkał się z przedstawicielami SP w tej sprawie, m.in. z szefem tej partii, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.