Sejm: Budka przypomina śmierć Pawła Adamowicza i apeluje, by zmienić język debaty publicznej

Szef klubu KO Borys Budka przypomniał w czwartek w Sejmie tragiczną śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zaapelował, aby zmienić język debaty publicznej. Powiedział też, że ludzie odpowiedzialni za śmierć Adamowicza nie zostali rozliczeni.

W czwartek mija trzecia rocznica zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 13 stycznia 2019 r. Adamowicz został raniony nożem przez Stefana W. podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia.

O rocznicy śmierci włodarza Gdańska przypomniał w czwartek w Sejmie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. "+To już cudowny czas dzielenia się dobrem, jesteście kochani+ - to ostatnie słowa zamordowanego trzy lata temu świętej pamięci Pawła Adamowicza" - przypomniał Budka. Dodał, że to słowa, które wszyscy powinniśmy mieć dziś w pamięci. "Ale przede wszystkim trzeba podkreślić, że pomimo skierowania aktu oskarżenia do sądu, ludzie współodpowiedzialni za tą śmierć nie zostali rozliczeni" - zauważył.

"Mam wielki apel o to, by zmienić język publicznej debaty" - podkreślił Budka. "Pani marszałek, Wysoka Izbo, to jest ten czas, kiedy powinna nastąpić refleksja, bo niestety nie zmieniło się od tego czasu nic. Wszyscy doskonale wiemy, co doprowadziło do tej tragicznej śmierci, dlatego mam wielki apel - osobiście do pana, pan może to przerwać - zmieńcie osobę, która kieruje tym przemysłem nienawiści" - powiedział Budka, zwracając się w stronę siedzącego na sali prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W tym momencie wystąpienie polityka PO przerwała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zwracając uwagę, że nie był to wniosek formalny, z którym zgłosił się przed czwartkowymi głosowaniami na mównicę szef klubu KO.

Tuż po zabójstwie Pawła Adamowicza jego bliscy i politycy Platformy Obywatelskiej wielokrotnie przekonywali, że do tragedii sprzed trzech lat mogła doprowadzić nagonka, którą - według nich - na prezydenta Gdańska prowadziła TVP.

Według "Rzeczpospolitej", proces o zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza może napotykać przeszkody, ponieważ w powołanym już składzie orzekającym jest sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. W przyszłości może to być realną podstawą do starań o podważenie wyroku, jaki zapadnie.

"Przewodniczącą składu będzie sędzia Aleksandra Kaczmarek, drugim sędzią Agnieszka Kokoszczyńska. I to właśnie jej mogą dotyczyć wątpliwości proceduralne. W 2020 r. została ona sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku na podstawie uchwały tzw. neo-KRS i nominacji prezydenta Andrzeja Dudy. Obecnie działająca Krajowa Rada Sądownictwa została zaś uznana za instytucję powołaną wadliwie, a co za tym idzie - uchwały dotyczące sędziowskich awansów nie mogą być prawnie skuteczne. Tak stwierdzały w ubiegłorocznych orzeczeniach trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Praw Człowieka" - czytamy w "Rz".

W grudniu ub. roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W., którego oskarżono o dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o popełnienie przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania. Obu przestępstw oskarżony dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, a w chwili ich popełnienia miał ograniczoną poczytalność - podała prokuratura. Stefanowi W. grozi nie mniej niż 12 lat, 25 lat lub dożywotnia kara więzienia. Wobec sprawcy, który w chwili popełniania czynu miał ograniczoną poczytalność, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.