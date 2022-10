Sejm debatował nad projektem dotyczącym systemu ubezpieczeń społecznych

Sejm w środę przeprowadził debatę nad rządowym projektem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Posłowie opozycji zwracali uwagę, że projekt ustawy jest potrzebny i porządkuje wiele kwestii.

Projekt ten przewiduje zmiany, które porządkują ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów. Zmiany obejmą też m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma na celu zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji - zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanej przez ZUS.

Decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska.

Uzasadniono, że zastąpienie własnoręcznego podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego upoważnionego pracownika przyspieszy proces wydawania decyzji, postanowień i innych pism.

Doprecyzowane zostaną przepisy o doręczaniu pism w postaci elektronicznej. Rozwiązanie to zwiększy skuteczność doręczania korespondencji z i do ZUS.

Wprowadzone zostaną też zmiany dotyczące świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej. Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej. Rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób uprawnionych do renty uczniowskiej.

W dyskusji posłanka PiS Ewa Kozanecka wskazywała, że projekt ustawy jest niewątpliwie bardzo potrzebny i porządkuje wiele kwestii. Zaapelowała, aby uchwalić projekt oraz zaznaczyła, że klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni go popiera.

Joanna Frydrych (KO) zapowiedziała, że klub Koalicji Obywatelskiej poprze projekt, ponieważ - jak wskazała - "projektowana ustawa naprawia błędy legislacyjne popełnione przez większość sejmową w poprzednich procesach legislacyjnych".

"Chaos, bałagan, niesłuchanie ekspertów spowodowały, że dziurawe przepisy wymagają kolejnych poprawek" - mówiła. "Stanowienie prawa przez Zjednoczoną Prawicę to ciągły proces poprawek, nowelizacji, kolejnych objaśnień" - podsumowała.

Robert Obaz (Lewica) zwrócił uwagę, że zmiany w ustawie m.in. wpłyną pozytywnie na bardzo istotne kwestie, takie jak: cyfryzacja usług, doprecyzowanie przepisów w zakresie doręczania pism w postaci elektronicznej czy doprecyzowanie przepisów w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.

Poseł Lewicy przekazał, że klub popiera procedowaną ustawę.

Bożena Żelazowska (Koalicja Polska) oceniła, że sporządzenie w sposób masowy decyzji, postanowień i pism ZUS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, które będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska, zwiększy skuteczność doręczania korespondencji z i do ZUS.

Poinformowała, że Koalicja Polska nie ma uwag do projektu ustawy. "Te zmiany są zmianami raczej porządkującymi, ustawa nie wnosi nic nowego" - podsumowała.

Poseł Grzegorz Braun poinformował, że Konfederacja nie popiera procedowanej ustawy. "Jesteście oszustami podstępnie wyłudzającymi od starszych ludzi ich głos w wyborach" - powiedział.

"Przedstawiony projekt ustawy nie rodzi zbyt wielu zastrzeżeń" - wskazywał Mirosław Suchoń (Polska 2050). "Ustawa reguluje przepisy dotyczące płatnika składek, który korzysta z ulg w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorców" - mówił.

Przekazał, że koło Polska 2050 udzieli poparcia tej ustawie, jeżeli nie nastąpią zmiany, które całkowicie zmienią charakter proponowanej regulacji.

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko przyznał, że nie rozumie sprzeciwu Konfederacji wobec tej ustawy. "Myślałem, że przyjęcie tej ustawy jest oczywiste i potrzebne, jednak kolega Braun mnie zaskoczył" - powiedział.

Sachajko zadeklarował poparcie dla projektu oraz podkreślił, że usprawnienia w tej ustawie pomogą obywatelom w kontakcie z ZUS-em, jak również pomogą pracownikom ZUS wykonywać swoje zadania.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do wypowiedzi posłów, podziękował klubom za poparcie tej ustawy.

Przyznał, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych jest ustawą, która poprawia funkcjonowania ZUS-u. Zaznaczył, że również rozwiązuje ona wspominany problem dotyczący płatników składek.

W kwestii informatyzacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wiceminister poinformował, że proces ten postępuje.

"Ten proces jest dosyć szybki" - mówił. "Ponieważ w tej chwili wszystkie działania są już wprowadzane w formie elektronicznej (...). Również dalsze procesy informatyczne ZUS będą kontynuowane" - wyjaśnił.