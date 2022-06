Sejm Dzieci i Młodzieży: RPD podziękował młodym ludziom za ugoszczenie rówieśników z Ukrainy

Dziękuję za to, że ugościliście swoich rówieśników z Ukrainy, dzieląc się często swoim pokojem, książkami i miejscem w klasie - powiedział w czasie XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak przypomniał, że w środę obchodzony jest dziecka. Podziękował dzieciom i młodzieży za to, w jaki sposób ugościli swoich rówieśników z Ukrainy, często dzieląc się swoim pokojem, książkami i miejscem w klasie.

"Dziękuję wam za to, bo to jest przejaw waszej wrażliwości i tego, jakimi ludźmi się stajecie i w jaki sposób jesteście wychowywani. To pokazuje, w jakim bardzo dobrym kierunku idziecie. I chciałbym, żebyście ten kierunek na przyszłość zachowali" - zaznaczył RPD.

Pawlak powiedział, że niebawem zaczną się "wakacje po pandemii". "Mam nadzieję, że spędzicie je w sposób taki bardzo radosny, który pozwoli wam odpocząć, a jednocześnie w sposób taki, żeby te przygody wakacyjne były w waszej pamięci. Bo dzieckiem jest się tylko raz" - zakończył Pawlak.