Sejm: Eksperci apelują o rozszerzenie dostępu do nowoczesnych leków i urządzeń dla chorych na cukrzycę

O rozszerzenie zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępu do nowoczesnych leków i urządzeń dla chorych na cukrzycę zaapelowali do ministra zdrowia eksperci debatujący w czwartek w Sejmie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.

W Sejmie w czwartek odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, a na nim debata o stanie polskiej diabetologii z udziałem ekspertów w tej dziedzinie. Zaprezentowano na niej osiem rekomendacji koniecznych zmian, wypracowanych przez Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, powołane w pierwszej połowie 2021 r. Trafią one do ministra zdrowia.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się opieka farmaceutyczna i opłata cukrzycowa w kontekście leczenia pacjentów z cukrzycą, edukacja diabetologiczna, rola pielęgniarek diabetologicznych i edukatorów, refundacja leków i powikłania cukrzycowe. Poruszono też kwestię dostosowania do międzynarodowych standardów kryteriów refundacji dotychczas stosowanych leków.

Przewodnicząca zespołu posłanka Ewa Kołodziej (KO) odczytała list marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który zwrócił w nim uwagę na to, że "szczególnie teraz, w sytuacji pandemii koronawirusa coraz więcej osób powinno mieć świadomość tego, jak ważne jest monitorowanie stanu swojego zdrowia i utrzymywanie stężenia poziomu cukru we krwi pod kontrolą".

Uczestniczący w debacie prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ostrzegł, że niewyrównana cukrzyca w dobie epidemii rokuje bardzo źle. Znaczenie tutaj ma przyjmowanie leków, które są z dużymi ograniczeniami refundowane w Polsce.

"Wiemy na pewno, że pacjent trafiający do szpitala z COVID-19, który ma cukier powyżej 200 mg/dl, rokuje bardzo źle. To prosta droga do przeniesienia na OIOM, do respiratoterapii, a nawet zgonu. Także bardzo ważne jest w tym okresie dobre wyrównanie, tzn. hemoglobina glikowana poniżej 7 proc., co oznacza, że rzadko glikemie przekraczają 200 mg/dl" - wyjaśnił.

Zwrócił jednak uwagę na to, że aby pacjent otrzymał dostęp do refundacji nowoczesnych terapii, wynik badania hemoglobiny glikowanej wynosić powinien co najmniej 8 proc., czyli faktycznie jest to pacjent z nieodpowiednią glikemią. To niesie - jak wskazał - ze sobą zagrożenie wieloma powikłaniami.

Powołał się na badania pokazujące, że co trzeci pacjent z cukrzycą ma rozpoznaną już chorobę układu sercowego. Zaznaczył również, że ogólnoświatowym problemem jest to, że istnieją nierówności w dostępie do nowoczesnych terapii. Zależą one często od zasobność portfela czy rodzaju ubezpieczenia.

Przypomniał, że od 2020 r. polscy pacjenci mają ograniczony dostęp do refundacji do nowych terapii.

"Nie obserwowaliśmy przyrostu, czyli tyle samo pacjentów w tym roku co w zeszłym, korzystało z tych terapii i dwie trzecie pacjentów niestety korzysta z terapii bez refundacji. Płacą pełną cenę za leki z grupy flozyn czy z grupy antagonistów receptora GLP-1 i to jest duży problem" - wskazał prof. Dzida.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska pochyliła się nad kwestią sukcesywnego rozszerzania dostępu pacjentów do nowoczesnych leków i technologii stosowanych w cukrzycy, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Przypomniała, że nowoczesne technologie są dostępne nadal dla wąskiego grona pacjentów, zwłaszcza jeśli chodzi o pompy insulinowe czy nowoczesne systemy monitorowania glikemii, polegające na skanowaniu czy ciągłym jej pomiarze, co jest elementem leczenia, bo ostrzega pacjenta przed hiperglikemią czy hipoglikemią.

Wyroby medyczne często refundowane są jedynie dla młodych pacjentów. Jako przyczynę - wyjaśniła - takiego stanu podaje się koszty. Zwróciła jednak uwagę na to, że nowoczesne terapie powinny zapobiegać powikłaniom, a w Polsce często jest tak, że stają się one dostępne dopiero wtedy, gdy stan pacjenta jest już zły. Tak dzieje się w przypadku długodziałających analogów insuliny czy grupy nowoczesnych leków - flozyn czy leków inkretynowych.

"Tak naprawdę kosztowne są powikłania, bardzo poważne, często nieodwracalne (...) Usilnie wnioskujemy o rozszerzenie refundacji zarówno jeśli chodzi o monitorowanie glikemii, ale także pomp insulinowych, które są bardzo potrzebne w leczeniu cukrzycy. Generalnie, jeśli mówimy o nowoczesnych lekach i technologiach, ministerstwo powołuje się na zbyt wysokie koszty rozszerzenia takiej refundacji, ale my zawsze powtarzamy, że koszty to są, ale niestety powikłań cukrzycy, wtedy, gdy refundacji nie ma" - powiedziała.

Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek przypomniał, że w Polsce na cukrzycę choruje 2,5 mln osób, a jest 1300 specjalistów z dziedziny diabetologii. Pełne zabezpieczenie potrzeb tej opieki nastąpiłoby, gdyby było ich 1600 i to rozmieszonych równomiernie w kraju.

Podkreślił też, że bardzo istotna jest koordynacja opieki nad takimi pacjentami, współpraca lekarzy POZ ze specjalistami.

"Mamy problem zmniejszającej się liczby podmiotów, które świadczą usługi diabetologiczne, bo porady wycenione są bardzo nisko, na poziomie 44 zł - porada podstawowa i nie była rewaloryzowana przez ostatnie 6 czy 8 lat" - wyjaśnił.

W czasie debaty poruszono też kwestię edukacji diabetologicznej. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego Alicja Szewczyk pokreśliła jej wagę. Stwierdziła, że od czasu odkrycia insuliny edukacja jest równoprawnym elementem terapii na równi z farmakoterapią i pozwala - jak utrzymują eksperci - na obniżenie kosztów choroby.

Chodzi tutaj m.in. o prowadzenie samokontroli choroby przez pacjenta. Przypomniała, że w 1991 r. uznano cukrzycę za chorobę cywilizacyjną. W Polsce edukatorem może być pielęgniarka i położna, a od 2020 r. w opiece specjalistycznej w diabetologii dostępna jest porada pielęgniarska, która została wyceniona. Nie jest ona co prawda upowszechniona, ale w niektórych województwach funkcjonuje.

"Radzenia sobie z chorobą pacjent musi się nauczyć. Nie jest to łatwe. Wymaga wiedzy medycznej, konsekwencji i dyscypliny. Dlatego tak ważna jest edukacja diabetologiczna" - powiedziała, zaznaczając, że nie chodzi tutaj o przekazywanie informacji, ale prawdziwą edukację, która jest procesem ciągłym.

Na rolę farmaceuty w opiece diabetologicznej wskazywał prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego prof. dr n. med. Marcin Czech. Wskazał, że mogą oni być uzupełnieniem w opiece nad diabetykami. Mogą dokonywać przeglądów leków, edukować, również w praktycznych aspektach np. jak używać penów, mierzyć glikemię przy pomocy glukometru. Dodał, że "cukrzyca jako jedna z chorób przewlekłych jest idealnym kandydatem" do tego, by farmaceuci mieli pod swoją opieką takich pacjentów, tym bardziej że Polska boryka się z niedoborem kadr medycznych.

W czasie dyskusji pojawił się też temat podatku cukrowego, czyli "pieniędzy, o które toczy się bój różnych środowisk" - wskazał Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak. Mają one być przeznaczone na leczenie osób z otyłością, również na opiekę na osobami po zabiegach briatrycznych.

"W cukrzycy mamy dwa trzy wątki, na które może być przeznaczona część tej sumy. Boimy się tylko jednego, że w obliczu narastającej potrzeb zdrowotnych ktoś machnie ręką i powie, że milion dla grubych to przesada, wystarczy, by gruby nie jedli i schudną, co jest absolutną nieprawdą, bo otyłość jest uznaną chorobą przewlekłą z tendencją do nawrotów i sama nie ustępuje" - powiedział.