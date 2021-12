Sejm: GIF: zintegrowanie inspekcji farmaceutycznej poprawi jej skuteczność

Reorganizacja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zwiększy skuteczność, ujednolici interpretację przepisów prawa, ustandaryzuje procedury - zapewniła rzeczniczka prasowa GIF Edyta Janczewska-Zreda. Organizacje branżowe liczą na ujednolicenie podejścia do interpretacji przepisów prawnych przez GIF.

W poniedziałek obradowały połączone parlamentarne zespoły ds. Ochrony Praw Konsumentów i ds. Polityki Lekowej. Zajęły się tematem reorganizacji - tzw. pionizacji - Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Rzeczniczka prasowa GIF Edyta Janczewska-Zreda wyjaśniła, że chodzi o to, by wyjść "naprzeciw potrzebom interesariuszy rynku farmaceutycznego", jak również zwiększyć skuteczność tej instytucji. Zaznaczyła też, że Zespół do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej powołany przez ministra zdrowia, na początku roku przestawi więcej szczegółów.

"Założeniem reorganizacji, a nie pionizacji - bo to tak wolimy nazywać ten proces - jest zintegrowanie inspekcji farmaceutycznej. To właściwie odzespolenie wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych z administracji wojewódzkiej, uczynienie z państwowej inspekcji farmaceutycznej jednego organu, którego decyzje będą zlokalizowanie centralnie. A to wszystko po to, by zoptymalizować działania, zwiększyć jej sprawczość, skuteczność, ujednolicić interpretację przepisów prawa, ustandaryzować procedury" - powiedziała rzeczniczka GIF, przestawiając koncepcję i plan prac dotyczący reorganizacji inspekcji.

Przedstawiciele organizacji branżowych podkreślili, że przede wszystkim liczą na ujednolicenie podejścia do interpretacji przepisów prawnych przez Inspektorat oraz na przywrócenie zaufania do tej instytucji.

"Mamy mimo wszytko pewne obawy, bo to sam GIF od kilku lat zmienił utartą linię orzeczniczą i interpretacyjną i zaczął orzekać na niekorzyść przedsiębiorców aptecznych. Mamy nadzieję, że to jest dobry kierunek i wojewódzkie inspekcje farmaceutyczne zaczną orzekać jednolicie, nie tylko w kwestii instytucji przeniesienia zezwolenia, ale też jeżeli chodzi o codzienną pracę apteki. Teraz jesteśmy świadkami takiej sytuacji, gdzie realizując recepty nie jesteśmy do końca pewni, jak poszczególny inspektor farmaceutyczny zachowa się w odniesieniu do recept weterynaryjnych czy recept psychotropowych. Niby przepisy są jednoznaczne, ale to, co dostajemy (...) bardzo często różni się w poszczególnych wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych" - stwierdził Mariusz Kisiel, prezes Związku Aptek Franczyzowych.

"Nie będziemy mieli jednolitości orzecznictwa, jeżeli każdy z wojewódzkich inspektoratów będzie swoim udzielnym księstwem, a przełożonym będzie wojewoda" - podsumował radca prawny, doradca podatkowy w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Paweł Chrupek. Dodał, że biuro jest za pomysłem restrukturyzacji. Powiedział, że jeśli struktura GIF byłaby "bardziej pionowa", to tych sporów byłoby pewnie mniej.

Z kolei przedsiębiorca apteczny Łukasz Fijołkowski zwrócił uwagę na to, że rynek farmaceutyczny to naczynia połączone. Działania GIF przekładają się na pacjenta i tak naprawdę dobro pacjenta powinno być kluczowe.

"Wszyscy uczestnicy rynku - regulator, przedsiębiorcy są po to, byśmy mogli bezpiecznie, zgodnie z wymogami jakości dostarczać leki. Chodzi o to, by GIF dbała o jakość farmacji" - podkreślił Fijałkowski.

"Tak bym to widział, jako przedsiębiorca i farmaceuta, żeby tym najważniejszym wyznacznikiem, do którego chcemy dążyć, było dobro pacjenta. Przynajmniej tym się kieruję w codziennej pracy. Mam nadzieję, że w tą stronę pójdą planowane rozwiązania" - zapewnił.