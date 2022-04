Sejm: Hennig-Kloska: rosyjscy zbrodniarze muszą czuć gniew świata

Rosyjscy zbrodniarze muszą czuć gniew świata; oligarchowie nie mogą za krwawe pieniądze bawić się na europejskich salonach - powiedziała w Sejmie posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Jak zaznaczyła, nie może być jednak tak, że wpisania na listę sankcyjną będą obawiać się Polacy.

Posłowie podczas środowego posiedzenia Izby zajęli się pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę oraz reżimy Rosji i Białorusi.

Stanowisko do projektu przedstawiły koła Konfederacji, Polski 2050 i PPS.

Projekt ustawy skrytykował poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który powiedział, że nie może popierać "ustanawiania administracyjnego trybu zaboru mienia". Ocenił, że "kijek jest zamaskowany pęczkiem marchewki", bo w niektórych rozbudził nadzieję, "że jak się wzmocni żelazną kurtynę na wschodniej granicy, to odżyje Śląsk".

Braun nawiązywał też do słów premiera Mateusza Morawieckiego, że dotychczasowe sankcje na Rosję nie działają. Poseł Konfederacji mówił, że sankcje działają, "ale przeciwko Polsce", a "wychodzenie Polski przed szereg" w sytuacji "wielkiej gry" imperiów w Europie Środkowej to godzenie w polski interes.

Posłanka koła Polska 2050 podkreśliła z kolei, że ludzie, którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne na Ukrainie, muszą dotkliwie odczuć konsekwencje swoich decyzji. "Gdy ukraińska krew przelewa się na froncie, rosyjscy oligarchowie, ich rodziny, żony, dzieci, nie mogą za krwawe pieniądze bawić się na europejskich salonach" - powiedziała Hennig-Kloska.

"Świat nie może być cyniczny, by przejść obojętnie wobec zbrodni w Buczy, które są tylko pewnym wycinkiem okrucieństw, do których dochodzi na terenie wschodniej Ukrainy. Tortury i gwałty dokonywane na ukraińskich kobietach i dzieciach to akty zbrodni przeciw ludzkości. Mrożenie czy konfiskata mienia oprawców to i tak zbyt łagodna kara, by w jakikolwiek sposób wynagrodzić ofiarom zbrodni to okrucieństwo" - podkreśliła posłanka Polski 2050.

Hennig-Kloska wyraziła jednak wątpliwości co do projektowanej możliwości wpisania na listę sankcyjną "osób i podmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej". "Pytanie, czy takie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej stanowią np. obywatele protestujący przeciwko rządowi albo przedstawiciele opozycji sejmowej" - zaznaczyła.

Jak dodała, "tak jak terroryści, tak zbrodniarze rosyjscy muszą czuć gniew świata, muszą być toksycznym elementem, zostać trędowatymi". "Ale ustawa nie może nieść za sobą ryzyka, o którym mówię. Nie może być tak, że Polacy będą obawiać się, czy trafią na listę sankcyjną" - powiedziała posłanka Polski 2050.

Poseł Robert Kwiatkowski z PPS, mówiąc o projekcie, stwierdził: "lepiej późno, niż wcale". Jak dodał, projekt ustawy nie rozstrzyga wszystkich problemów, jak np. wyeliminowania importu ropy czy sprawy tranzytu. Podkreślił jednak, że prace nad zakazem importu węgla są na tyle istotne, że PPS pochyli się i będzie pracować nad projektem w tej sprawie.