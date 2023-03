Sejm jeszcze lepiej chroniony

Parlament znów inwestuje w bezpieczeństwo. Powstanie specjalny budynek do badania przesyłek - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"6,2 mln zł - taką kwotę Kancelaria Sejmu chce wydać na postawienie i wyposażenie nowego budynku na swoim terenie. Jak dowiedziała się +Rzeczpospolita+, inwestycja ma ruszyć w drugiej połowie 2023 r. i potrwa nieco ponad rok" - czytamy. Gazeta podaje, że budynek ma służyć jednemu ściśle wyspecjalizowanemu celowi - kontroli biochemicznej przesyłek.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że do wzniesienia budynku kancelaria przymierza się od lat. "Gdzie konkretnie ma stanąć i jak wyglądać? Tego, póki co, nie ujawnia Centrum Informacyjne Sejmu. Wyjaśnia, że +inwestycja jest niezbędna w celu realizacji ustawowych zadań Straży Marszałkowskiej, do których należy m.in. wykonywanie kontroli pirotechniczno-radiologicznej, w tym biochemicznej przesyłek wpływających na teren parlamentu" - pisze "Rz".