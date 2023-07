Sejm: Klub PSL-KP i koła poselskie za wnioskiem o odwołanie szefa MON

Klub PSL-Koalicji Polskiej, a także większości kół poselskich opowiedziały się w piątek w Sejmie za wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka.

W Sejmie w piątek po południu odbyła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka; wniosek złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

W uzasadnieniu do wniosku podkreślono, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej". W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu ub.r. pod Bydgoszczą.

Paweł Bejda (PSL-Koalicja Polska) mówił, że do incydentu z rakietą pod Bydgoszczą może by nie doszło, gdyby "do Polski trafiły niemieckie baterie rakiet Patriot". "Których ostatecznie nie chcieliście, bo wasza fobia antyniemiecka była silniejsza niż patriotyczny obowiązek obrony Polaków" - powiedział Bejda zwracając się do posłów PiS.

"Szkoda że po incydencie z rosyjską rakietą nie podał się pan honorowo do dymisji, pokazując Polakom, a przede wszystkim siłom zbrojnym, że bierze pan pełną odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w MON. Niestety, zamiast honorowej dymisji minister wybrał drogę konfrontacji z armią, całkowicie tracąc w ten sposób autorytet wśród żołnierzy" - podkreślił Bejda.

"Stanowisko Konfederacji jest jasne - potrzebujemy stabilności w zarządzaniu siłami zbrojnymi, ale tylko wtedy, kiedy jest to zarządzanie dobre, a uważamy, że Mariusz Błaszczak zarządza źle" - podkreślił Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Jego zdaniem Błaszczak odpowiada za "wieloletnie zaniedbania w modernizacji sił zbrojnych", a w ostatnim roku chce nadrobić siedmioletnie zapóźnienie i "chce zrobić prawie wszystko". "To zaprzecza wszelkim zasadom zarządzania" - powiedział Bosak.

Podobne stanowisko prezentowali przedstawiciele kół Polska 2050 i Porozumienie.

Jedynie Jarosław Sachajko w imieniu koła Kukiz'15 i Zbigniew Girzyński w imieniu koła Polskie Sprawy powiedzieli, że nie poprą wniosku o odwołanie Mariusza Błaszczaka. Girzyński przekonywał, że wniosek jest "skrajną nieodpowiedzialnością" w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna.