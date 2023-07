Sejm: Kluby podzielone w ocenie projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Zdaniem klubu PiS stworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Według opozycji stworzenie scentralizowanego systemu informacji emerytalnej jest niepotrzebne, a rozwiązania zapisane w ustawie rodzą ryzyko nadużyć. Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

Sejm zajął się w czwartek rządowym projektem ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, za której pośrednictwem użytkownicy będą mieli dostęp np. do informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń.

Zdaniem Andrzeja Szlachty (PiS) "utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej odpowiada na zapotrzebowanie społeczne". Zaznaczył, że CIE ma eliminować obawy i lęki oraz pozwolić Polakom lepiej planować przyszłość. Dodał, że powołanie Centralnej Informacji Emerytalnej może zmienić przyzwyczajenia Polaków i spowodować, że będą chętniej oszczędzać w bardziej opłacalnych dla siebie instrumentach.

"Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze przedmiotowy projekt ustawy w dalszych etapach legislacyjnych" - przekazał.

Poseł Dariusz Rosati (Koalicja Obywatelska) podkreślił, że jego klub uważa ten projekt za niepotrzebny. "Informacje, które ma gromadzić Centralna Informacja Emerytalna, są dostarczane na bieżąco i dostępne dla wszystkich uczestników systemów wszystkich filarów emerytalnych już w tej chwili. Na żądanie zarówno ZUS i KRUS, filar publiczny, jak i filar prywatno-pracowniczy i filar indywidualno-emerytalny dostarczają informacji o stanie rachunków, o przewidywanej wysokości świadczenia emerytalnego. Nie wiem, na jakiej podstawie rząd twierdzi (...), że Polacy domagają się scentralizowanego systemu informacji emerytalnej" - zaznaczył.

W ocenie Rosatiego argumenty podane w uzasadnieniu ustawy, że potrzeba zbyt wielu loginów i haseł do kont są komiczne i nie uzasadniają powołania do życia nowej instytucji.

Podkreślił, że rozwiązania zawarte w ustawie rodzą ryzyko nadużyć. "Prowadzeniem CIE ma zajmować się spółka prawa handlowego PFR Portal, podległa Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który jest instytucją podlegającą nadzorowi prezesa Rady Ministrów. Więc wszystkie dane o naszych oszczędnościach emerytalnych będzie gromadziła spółka, którą nadzoruje premier rządu, a nad którą kontrolę bieżącą sprawuje minister cyfryzacji (...). Tak się składa, że ministrem cyfryzacji jest Janusz Cieszyński, znany z tego, że w sposób ewidentny prowadził niegospodarną politykę w Ministerstwie Zdrowia" - mówił.

Rosati zastrzegł, że nie ufa zarówno Januszowi Cieszyńskiemu, jak również premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, dlatego nie godzi się na to, żeby "kosztem tego, że będę miał jeden login i hasło ci panowie mieli wgląd w nasze oszczędności emerytalne". "W związku z tym klub KO będzie głosował przeciw temu projektowi" - poinformował.

Zdaniem Katarzyny Kretkowskiej (Lewica) intuicyjny, nowoczesny i kompleksowy system informacji emerytalnej jest potrzebny. Jednak, jak zaznaczyła, w czasie pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zgłoszonych został wiele uzasadnionych wątpliwości dotyczących samego projektu i sposobu jego procedowania.

"Zasadnicze wątpliwości budzi podmiot, który ma zarządzać centralnym rejestrem emerytalnym - PFR Portal, który jest spółką prawa handlowego, który ma podlegać Ministerstwu Cyfryzacji i do którego mają być przeniesione dane wrażliwe obywatelek i obywateli, dotyczące wysokości składek emerytalnych i pochodnych" - oceniła.

Jej zdaniem, wskazany do prowadzenia tego typu rejestru powinien być Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodała, że w projekcie "nie widać niczego, co by sprzyjało pogłębianiu świadomości finansowej obywateli".

Dodała, że klub parlamentarny Lewicy poinformuje w czasie trzeciego czytania, jak będzie głosował nad tym projektem. "Skłaniamy się ku negatywnej opinii" - zastrzegła.

Czesław Siekierski (Koalicja Polska) również zauważył, że bezpieczeństwo danych wrażliwych i wyboru odpowiedniego modelu, który będzie gromadził megadane w tej ewidencji, budzi istotne zastrzeżenia.

"Prawie 160 podmiotów - instytucje zarządzające IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE - będzie dostarczało informacje i dane do CIE. A więc prawie 24 mln Polaków jest objętych składkami ZUS, z kolei 3,2 mln ma PPK, a 15 mln Polaków jest w OFE. Te informacje pokazują skalę danych, które trzeba dobrze zabezpieczyć, żeby nie doszło do wycieku albo nie były przedmiotem cyberataku" - zauważył.

Zdaniem Siekierskiego, odpowiednimi podmiotami do realizacji tej ewidencji byłyby ZUS i KRUS, które mają odpowiednie doświadczenie w gromadzeniu danych Polaków.

W związku z tym, że klub PiS złożył do projektu pięć poprawek, projekt został ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Rządowy projekt przewiduje, że za pośrednictwem Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) użytkownicy będą mieli dostęp m.in. do informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS i KRUS, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE i OFE.

Informacje z CIE będzie można uzyskać za pośrednictwem domeny gov.pl albo poprzez aplikację mobilną.

W myśl projektu za gromadzenie, porządkowanie i organizowanie informacji emerytalnych i usług elektronicznych w ramach CIE odpowiedzialny będzie Polski Fundusz Rozwoju. Na PFR będą spoczywały obowiązki zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w CIE, integralności tych danych oraz zapewnienia podmiotom obowiązanym dostępu do systemu. PFR umożliwi także integrację CIE i systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS oraz podmiotów obowiązanych.