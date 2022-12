Sejm: Kluby zgodne, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wymaga kolejnych zmian

Sejmowe kluby są zgodne, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po 10 miesiącach obowiązywania wymaga kolejnych zmian. Podczas pierwszego czytania projektu jej nowelizacji posłowie deklarowali aktywne prace. Koalicja Polska i Polska 2050 zapowiedziały już złożenie poprawek.

Sejm we wtorek rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który przewiduje m.in., że uchodźcy - z wyjątkami - będą pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Celem zmian jest także uszczelnienie systemu świadczeń wypłacanych Ukraińcom.

"Musimy mieć pewność i uważamy, że przepisy które przygotowaliśmy, zabezpieczają w stu procentach interes państwa" - mówił wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker, przedstawiając projektowaną nowelę.

Podczas wystąpień klubowych posłowie potwierdzali, że tzw. specustawa ukraińska, po 10 miesiącach obowiązywania, wymaga kolejnej nowelizacji. Dziękowali też Polakom za pomoc niesioną uchodźcom wojennym z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

Poseł PiS Filip Kaczyński, deklarując w imieniu klubu poparcie dla projektu, zauważył, że ze względu na dynamikę działań wojennych na Ukrainie, spadek temperatury i brak możliwości ogrzewania, należy brać pod uwagę zwiększenie napływu uchodźców. "Dlatego przedłożony projekt ustawy zasługuje na pełne poparcie" - dodał poseł Kaczyński.

Poseł KO Jacek Protas zaznaczył, że proponowana nowelizacja jest obszerna i wprowadza ważne zmiany. "Klub parlamentarny Koalicja Obywatelska będzie aktywnie pracować nad tym projektem w komisji. Mamy szereg uwag i pytań, które będziemy kierować do pana ministra i ewentualnie przygotujemy poprawki na drugie czytanie" - zaznaczył.

Poseł Lewicy Wiesław Szczepański - szef sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która będzie kontynuowała prace nad projektem - również ocenił, że warto pracować nad tą propozycją. Wyraził przy tym zadowolenie, że była ona konsultowana z samorządami i organizacjami pozarządowymi. "Jak szacujemy, na pomoc Ukraińcom Polski i Polacy z własnych środków wydali dzisiaj ponad 10 miliardów zł. Myślę, że podobną kwotę wydatkował rząd i samorządy" - podkreślił Szczepański.

Posłanka KP-PSL Urszula Nowogórska zapowiedziała już, że jej klub złoży poprawki do projektu. Jak podkreśliła, należy wypracować takie mechanizmy, dzięki którym pomoc uchodźcom będzie racjonalna i która będzie aktywizowała uchodźców, również na rynku pracy.

Poseł koła Konfederacji Krystian Kamiński podkreślał z kolei, że zdaniem jego koła uchodźców ukraińskich nie powinno się włączać do systemu świadczeń. Nawiązując do propozycji uszczelnienia tego systemu, stwierdził, że rząd rozwiązuje problem, który sam stworzył. Krytykował też przepis dotyczący uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli Ukrainy do wykonywania górniczych zawodów. Proponowane rozwiązania poseł Konfederacji nazwał "uderzeniem w polskiego pracownika".

Poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch zadeklarował w imieniu koła "lojalną, choć oczywiście nie bezkrytyczną pracę nad projektem". Zapowiedział też złożenie poprawek, z których jedna ma na celu rozszerzenie katalogu osób, których nie będzie dotyczył obowiązek opłacania części pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Posłanka koła PPS Joanna Senyszyn również zaznaczyła, że ustawa wymaga nowelizacji. "Koło PPS popiera idee racjonalizacji pomocy dla ukraińskich uchodźców. Dziwi, że niestety PiS nie chce uwzględniać przy żadnym projekcie ustawy poprawek opozycji" - powiedziała Senyszyn.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd przed dwoma tygodniami. Po pierwszym czytaniu w Sejmie zajmie się nim Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jej posiedzenie zaplanowano na godz. 15 we wtorek.

Projektowana nowela będzie kolejną zmianą w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa ta weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę. Reguluje sytuację uchodźców w Polsce od początku wojny, w tym legalność ich pobytu, prawo do nauki i pracy czy dostęp do ochrony zdrowia.