Sejm: Komisja finansów rozpatrzyła opinie sejmowych komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu

Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła w czwartek opinie komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w zakresie m.in. spraw zagranicznych i członkostwa Polski w UE.

Reprezentująca komisję spraw zagranicznych posłanka Ewa Szymańska (PiS) przypomniała, że komisja ta - na posiedzeniu 23 czerwca - rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie m.in. spraw zagranicznych, rezerw celowych i dotacji. "Komisja po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów postanowiła rekomendować przyjęcie sprawozdania w wyżej wymienionych częściach" - zaznaczyła.

Poseł Marek Sowa (KO), reprezentujący komisję finansów publicznych, wskazywał, że sprawozdanie to dotyczy bieżącej działalności w zakresie utrzymywania placówek konsularnych czy ambasad polskich. "Wszystkie dochody, które zostały uzyskane pochodzą z opłat konsularnych - prawie 170 mln zł łącznie w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o wydatki, suma wydatków jest na niespełna 2 mld 200 mln zł i one też, jak powiedziałem z całości, idą na utrzymanie placówek zagranicznych, składki do organizacji międzynarodowych, działalność centralną MSZ, pomoc zagraniczną i działalność radiowo-telewizyjną - głównie chodzi o telewizję Biełsat" - wyliczał.

Sowa podkreślił, że "w większości te wydatki były zgodne z limitami, najniższy poziom dotyczył wydatków na pomoc dla repatriantów".

Komisja rozpatrzyła również w czwartek opinię komisji ds. Unii Europejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu w zakresie m.in. członkostwa Polski w UE, dochodów i wydatków i wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych, a także środkach własnych UE.

Przedstawiciel Komisji ds. UE poseł Andrzej Grzyb (KO-PSL) przypomniał, że komisja rozpatrzyła sprawozdanie na posiedzeniu 23 czerwca. Jak mówił, jeśli chodzi o wydatki w tej części - dotyczącej członkostwa Polski w UE - to "w związku z dynamiką, która towarzyszyła zmianom budżetowym w roku 2021, odnotowujemy, że plan pierwotny to była kwota - 24 mln 444 tys. zł i tę kwotę zwiększono o kwotę 939 tys. zł". "Zatem po zmianach ten budżet wyniósł 25 mln 383 tys. zł. Jeśli chodzi o wydatki, w sumie należy stwierdzić, że z tej kwoty wydano 22 mln 360 tys. zł, zatem dynamika po zmianach to jest 88,1 proc." - przekazał.

"Jeśli chodzi o strukturę wydatków, to wydatki bieżące stanowiły tam 98 proc., majątkowe - 1,8 proc., a świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,1 proc. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 mln 912 tys. zł, z czego wynagrodzenia stanowiły 14 mln 381 tys. zł. Zatem w strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 65,6 proc." - kontynuował.

Mówiąc o części dotyczącej członkostwa Polski w UE oraz składki naszego kraju do budżetu UE, podkreślił, że "łączne przepływy na rzecz Polski wyniosły 82,9 mld zł, a składka 32,2 mld zł". "Zatem saldo tych rozliczeń wyniosło w roku ubiegłym 50 mld 700 mln zł. Saldo rozliczeń w roku 2020 było wyższe o 5 mld, wtedy otrzymaliśmy wpływy 82,5 mld zł, składka wynosiła 24,8 mld, wtedy ten wynik, to saldo, wyniosło 57,7 mld zł" - zaznaczył.

"To pokazuje, bo różne są dyskusje w Polsce, jak ten bilans wygląda, czy jesteśmy po stronie +ma+ czy +winien+. Więc wygląda na to, że to saldo jest dla Polski tutaj pozytywne, choć też musimy sobie powiedzieć, że wraz z finalizowaniem poprzedniej perspektywy finansowej liczba przepływów finansowych z tych rozliczeń maleje" - powiedział Grzyb. "Bardzo interesujący będzie pod tym względem rok przyszły, pod warunkiem oczywiście, że Krajowy Plan Odbudowy ruszy, tak jak byśmy chcieli" - powiedział poseł.