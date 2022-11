Sejm: Komisja jednogłośnie za projektem ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w poniedziałek opowiedziała się jednogłośnie za projektem ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Nowe rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, rolników oraz osób fizycznych.

Projekt został przyjęty jednogłośnie. Głosowało za nim 25 posłów.

W czasie poniedziałkowego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Jego założenia przedstawił wiceminister Stanisław Szwed.

Wyjaśnił, że ustawa "ma zapewnić system teleinformatyczny, przy którego pomocy będą zawierane i przechowywane umowy, a także udostępniana dokumentacja pracownicza".

"System teleinformatyczny ma ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Umożliwi tym samym zawieranie w prosty sposób poprzez dedykowany do tego system IT najbardziej popularnych rodzajów umów dotyczących wykonywania pracy np.: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniające" - przekazał wiceminister.

Zaznaczył, że "dzięki systemowi w jednym miejscu będzie możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego". "Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wydawanie świadectwa pracy" - dodał wiceminister Szwed.

Wspomniał, że "powstaną także wzory umów, z których będzie można skorzystać".

Wyjaśnił, że nowe rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych".

Wiceszef MRiPS powiedział, że "za pośrednictwem systemu możliwe będzie podpisywanie tych dokumentów i wysyłanie ich bezpośrednio z systemu".

"Strony umowy będą wprowadzały dane do systemu na podstawie, których będzie on wyliczał i przedstawiał do akceptacji np. należności podatkowe". Tym samym, pracodawca na mocy ustawy zostanie zwolniony z obowiązku związanego z przechowywaniem dokumentacji ws. związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Te czynności przejmie system" - powiedział wiceminister Szwed.

Zastrzegł, że "dane wprowadzane do systemu będą przetwarzane przez ministra ds. pracy, jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu". "Zakres pozyskiwanych danych będzie taki sam, jak w przypadku umów zawieranych w sposób tradycyjnych i wynikający z obowiązujących przepisów" - zaznaczył.

Zapowiedział, że proponowane rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl i z biznes.gov.pl.

Wprowadzono kilka poprawek biura legislacyjnego Sejmu o charakterze redakcyjnym.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym, że system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.