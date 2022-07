Sejm: Komisja kultury za kandydaturą Krzysztofa Czabańskiego do Rady Mediów Narodowych

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała we wtorek kandydaturę dziennikarza i publicysty Krzysztofa Czabańskiego na członka Rady Mediów Narodowych.

Za kandydaturą Krzysztofa Czabańskiego na członka Rady Mediów Narodowych głosowało 13 posłów, 12 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Posłem-sprawozdawcą został Jarosław Zieliński (PiS).

Kandydat został zgłoszony przez grupę posłów klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Sylwetkę Czabańskiego przybliżyła rekomendująca go w imieniu klubu PiS posłanka Joanna Borowiak. Jak mówiła, Krzysztof Czabański jest dziennikarzem, publicystą, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, autorem paru tysięcy artykułów prasowych i kilku książek, a całe swoje życie zawodowe związał z mediami. Posiada także doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad zarządzaniem, od sierpnia 2016 r. przewodniczy Radzie Mediów Narodowych.

"Zarówno wyróżniająca wiedza, jak i doświadczenie w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów wskazują, iż pan Krzysztof Czabański jest dobrym kandydatem na członka Rady Mediów Narodowych" - podkreśliła poseł.

Podczas dyskusji poseł Krzysztof Mieszkowski (KO) mówił, że w jego ocenie biografię Czabańskiego trzeba by uzupełnić o zdanie "pan Krzysztof Czabański położył wybitne zasługi w upartyjnieniu i upolitycznieniu mediów publicznych w Polsce, przyczyniając się do upadku pluralizmu medialnego". "Pan Krzysztof Czabański jest reprezentantem i przedstawicielem środowiska, które nie rozumie otwartości i różnorodności mediów w Polsce, w Unii Europejskiej, w demokracji, jest niezwykle konsekwentny w marginalizowaniu reguł demokratycznych" - powiedział.

Odnosząc się do wystąpienia Mieszkowskiego, poseł Marek Suski (PiS) przypomniał, że ustawa daje możliwość zgłaszania do rad nadzorczych i rad programowych "przedstawicieli różnych ugrupowań, jak również osób nie będących związanymi z partiami politycznymi, ani ugrupowaniami parlamentarnymi". "Takie zgłoszenia były do Rady Mediów Narodowych dokonane i zostały dokonane wybory zgodnie z przepisami" - podkreślił Suski.

Krzysztof Czabański urodził się 4 października 1948 r. w Warszawie. Jest żonaty, ma troje dzieci. W latach 1962-66 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie. W Latach 1967-71 studiował na Uniwersytecie Warszawskim - otrzymał magisterium na Wydziale Nauk Społecznych.

Jest autorem paru tysięcy artykułów prasowych i kilku książek. W latach 1971-81 był reporterem prasy oficjalnej, m.in. "Dookoła Świata", "Literatury", "Kultury" i "Tygodnika Solidarność". W latach 1982-89 był z kolei dziennikarzem prasy podziemnej, m.in. "Tygodnika Wojennego" i "PWA".

W latach 1989 - 2015 Czabański był dziennikarzem, publicystą, zastępcą redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność", a także redaktorem naczelnym dziennika "Express Wieczorny"(1991- 92 i 1993-95).

Krzysztof Czabański był prezesem Polskiej Agencji Prasowej (1992), przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch (1998-2001), prezesem zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. (1999-2001), prezesem zarządu Polskiego Radia S.A. (2006-10), a także członkiem Rady Nadzorczej TVP S.A. (2007-10). Od 2021 r. jest również członkiem Rady Nadzorczej Centrum Kart S.A.

W latach 2015-16 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w latach 2015-19 posłem na sejm RP. Od sierpnia 2016 r. Czabański jest przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, będącej zgodnie z Ustawą ciałem, nadzorującym działalność wszystkich spółek mediów publicznych w Polsce (TVP S.A., Polskiego Radia S.A., 17 spółek regionalnych PR S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A.).