Sejm: Komisja nauki negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra Czarnka (aktualizacja)

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała w środę wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ministra na posiedzeniu komisji reprezentował wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski, co spotkało się z protestem opozycji.

Na posiedzenie komisji nie przybył minister Przemysław Czarnek. Jego obecności domagali się wielokrotnie posłowie opozycji. Po dyskusji komisja negatywnie zaopiniowała wniosek.

Reprezentujący ministra na posiedzeniu wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski powiedział mediom przed rozpoczęciem obrad, że będzie bronił ministra Czarnka "rzetelnie i mężnie". W czasie debaty powiedział, że wyliczył we wniosku o wotum nieufności w sumie 38 błędów, w tym merytorycznych.

Odnosząc się do zarzutu o niewystarczającej subwencji oświatowej, powiedział, kierując swoje słowa do opozycji: "To jest więcej niż przez 8 lat waszych rządów".

"Jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o ten okres sprawowania urzędu ministra edukacji i nauki przez pana prof. Przemysława Czarnka, to nakłady na inwestycje w oświatę wyniosły ponad 8 mld zł. Natomiast w okresie rządów PiS od 2016 r. to jest ponad 12 mld zł. Dla porównania: 8 lat rządów Platformy i PSL-u to jest 2,9 mld zł" - powiedział Rzymkowski.

Odnosząc się do zarzutu o brakach kadrowych we wniosku o wotum nieufności Rzymkowski powiedział dziennikarzom przed komisją, że braki kadrowe to "taki potwór, który pojawia się zawsze na początku roku szkolnego, a potem jest straszenie, że nauczyciele masowo będą tracić pracę". Ocenił, że w tej kwestii opozycja nie jest konsekwentna. "Albo się trzymamy, że nie ma chętnych do zawodu, albo są masowe zwolnienia - albo jedna, albo druga wersja" - powiedział.

Kolejnym zarzutem we wniosku jest brak pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

"To jest absolutna nieprawda" - zaznaczył. Wskazał, że w tym roku etatów dla pedagogów specjalnych, terapeutów i logopedów jest ponad 42 tys. "Planujemy od 1 września przyszłego roku, aby w polskiej szkole było ponad 51 tys. specjalistów" - zapewnił.

Po rozpoczęciu obrad posłowie opozycji, m.in. wnioskodawczyni posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), złożyli wniosek o przerwę, który upadł. Uzasadniono go nieobecnością szefa MEiN Przemysława Czarnka, która - ich zdaniem - powinna być obowiązkowa.

"Jego nieobecność jest obraźliwa wobec zdecydowanej większości społeczeństwa" - oceniła Dziemianowicz-Bąk. "Zadaniem ministra jest przede wszystkim dbałość o codzienną jakość i codzienne sprawne funkcjonowanie tego systemu, ale także dbałość o rozwiązywanie istniejących problemów i dotykających ten system kryzysów" - powiedziała. W jej ocenie Czarnek na te kryzysy i problemy nie potrafi reagować.

Wniosek o przerwę powtórzył w czasie obrad Piotr Borys (KO) i uzyskał on większość. Poseł domagał się tego, aby na komisji pojawił się szef MEiN. Przewodnicząca komisji Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) zarządziła pięciominutową przerwę, po której powrócono do obrad.

Dariusz Klimczak (KP-PSL) powiedział, że tzw. afera willa plus "przelała czarę wielu innych grzechów, zaniedbań, niedociągnięć, błędów resortu, którym kieruje pan minister Czarnek". W jego ocenie szef resortu edukacji powinien łączyć, dawać nadzieję i stabilność. Tymczasem - według niego - Czarnek takim szefem resortu nie jest, budzi emocje i napięcie. Dodał, że nieobecność ministra na komisji to "oznaka jego słabości, strachu i braku argumentów na swoją obronę."

"Jako minister edukacji przede wszystkim powinien zajmować się rozwojem szkoły, a zajmuje się próbą kontrolowania szkoły" - dodał.

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Zieliński (PiS) stwierdził, że obecny wniosek o wotum nieufności jest jeszcze gorszy niż poprzedni przedstawiony przez opozycję i "bardzo mocno pozbawiony jakichkolwiek prawie podstaw prawnych".

"W większości oparty jest na nieprawdziwych założeniach, insynuacjach (...) - powiedział. Wskazał na przykład na to, że wbrew zarzutom w MEiN organizowane są spotkania ze związkowcami. "Nie jest tajemnicą, że od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2023 w MEiN zorganizowano 21 spotkań ze związkami zawodowymi" - wskazał.

Posłowie opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050 - złożyli wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki na początku lutego br. Wniosek jest pokłosiem publikacji TVN24.pl, opisującej, że pieniądze z konkursu MEiN trafiały do organizacji zbliżonych do PiS.

Jak czytamy w poselskim wniosku o wyrażenie wotum nieufności, który podpisało ponad 120 posłów opozycji, stanowi ono wyraz "stanowczego sprzeciwu wobec prowadzonej przez niego polityki oraz stosowania praktyk niegodnych urzędu ministra." "Jest składany w sytuacji, w której polski system edukacji, między innymi w wyniku działań i zaniechań ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy" - napisano.

"Niezmienna cecha sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć" - czytamy we wniosku. Według wnioskodawców Czarnek odmawia również dialogu ze środowiskiem nauczycielskim.

Zwrócono również uwagę na dwie forsowane przez szefa MEiN nowele Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw, określane mianem "lex Czarnek". Według składających wniosek o wotum nieufności wskutek wejścia tych zmian "byłoby faktyczne pozbawienie rodziców możliwości decydowania o tym, na jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole mogłyby uczęszczać ich dzieci."

Według harmonogramu obrad Sejmu posłowie rozpatrzą wniosek o wotum nieufności w czwartek późnym wieczorem.