Sejm: Komisja omawia projekt zmian przepisów o Trybunale Konstytucyjnym

Sejmowa komisja omawia we wtorek projekt przewidujący zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych m.in. do pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Większości nie uzyskał wniosek opozycji, aby zwrócić się do marszałek Sejmu o pierwsze czytanie tego projektu na forum całej izby.

Wtorkowe posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka poświęcone temu projektowi rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem - o godz. 17 - w wyniku przedłużenia się poprzedniego posiedzenia komisji. Projekt noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym na początku maja złożyli w Sejmie posłowie PiS.

Na początku obrad poświęconych projektowi dotyczącemu TK Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) zgłosiła wniosek o zwrócenie się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o rozważenie przekazania projektu do I czytania na forum całej izby i w związku z tym zakończenie wtorkowych obrad komisji. Posłanka KO argumentowała, że projekt ma charakter ustrojowy i dlatego obligatoryjnie powinien mieć I czytanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Według interpretacji przepisów przedstawionych przez sejmowe Biuro Legislacyjne, w odniesieniu do tego projektu jest możliwe jego I czytanie podczas obrad komisji. Wniosek przeciwny do postulatu KO - o kontynuowanie obrad komisji złożył Kazimierz Smoliński (PiS).

Ostatecznie w głosowaniu wniosek posłanki Gasiuk-Pihowicz poparło 15 posłów z komisji, 16 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Komisja przeszła w związku z tym - około godz. 17.30 - do omawiania projektu.

Projekt noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym na początku maja złożyli w Sejmie posłowie PiS; przewiduje on zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do dziewięciu, a także zmniejszenie liczby pełnego składu TK - z 11 do dziewięciu sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Od miesięcy w TK trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Problem z zebraniem pełnego składu związany jest z tym, że według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej - jako prezesa TK - upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r. i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów, jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

Sześciu sędziów Trybunału, w tym wiceprezes Mariusz Muszyński, jeszcze w styczniu skierowało pismo do Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zażądali od niej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Na początku marca służby prasowe TK podały, że prezes Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które "bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału".

Najbliższe rozprawy w pełnym składzie TK są wyznaczone na 31 maja. Tego dnia w południe Trybunał ma zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z wniosku prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej tego samego dnia - o godz. 10 - wyznaczona jest także rozprawa ws. sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN o prawo łaski.