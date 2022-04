Sejm: Komisja omówiła jeden z przepisów dotyczących zmian w SN; posiedzenie przerwane (aktualizacja)

Sejmowa komisja omówiła jeden punkt z projektu zmian w SN odnoszący się do sędziów mających orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która ma zastąpić Izbę Dyscyplinarną. Odrzucono poprawki do tego punktu SP, PSL i PiS. Do całego projektu SP złożyła ponad 20 poprawek, a posiedzenie przerwano.

We wtorek komisja sprawiedliwości i praw człowieka przez ponad cztery i pół godziny kontynuowała prace nad projektami zmian w Sądzie Najwyższym - autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy i PiS. Wiodącym jest w pracach komisji projekt prezydencki.

Prezydencka propozycja zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Właśnie ten przepis był omawiany podczas wtorkowego posiedzenia komisji. Piotr Sak z Solidarnej Polski zgłosił poprawkę, aby losowania sędziów, spośród których wyboru dokonywać ma prezydent, przeprowadzać na jawnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, a nie na posiedzeniu Kolegium SN.

Krzysztof Paszyk (PSL) zgłosił poprawkę przewidującą wymóg siedmioletniego stażu w SN dla sędziów, którzy mogliby orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Krzysztof Lipiec (PiS) zgłosił poprawkę jednoznacznie stanowiącą, że sędzia nie może odmówić udziału w losowaniu oraz późniejszego orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Żadna z tych poprawek nie uzyskała poparcia większości komisji i zostały one odrzucone, choć poprawki Paszyka i Lipca odrzucono jednym głosem.

Solidarna Polska do całego projektu złożyła ponad 20 poprawek w dwóch pakietach. Główne z nich dotyczą wykreślenia zaproponowanej przez prezydenta instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Celem poprawki jest realne wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, poprzez wyeliminowanie niezgodnej z Konstytucją RP procedury badania niezawisłości sędziowskiej po powołaniu sędziego na swój urząd przez prezydenta RP" - uzasadniła SP.

Jednocześnie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta po zakończeniu obrad komisji mówił dziennikarzom, na czym miałby polegać "test apolityczności" sędziego, który SP proponuje w innej ze swoich poprawek - w miejsce "testu niezawisłości". "Strony będą mogły wnioskować, czy sędzia jest apolityczny, czy swoim zachowaniem pokazuje, że jest bezstronny" - powiedział.

Kaleta zapewniał, że to byłaby instytucja "zbieżna z oczekiwaniami Unii Europejskiej". "Mówimy różnymi słowami, ale chcemy tego samego - aby będąc przed sądem każda strona miała poczucie, że sędzia, który w jej sprawach rozstrzyga jest niezawisły, apolityczny i bezstronny" - stwierdził Kaleta.

SP zaproponowała bowiem m.in. aby w kodeksach postępowania karnego i cywilnego zamieścić przepis przewidujący, iż "sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli jego zachowanie po powołaniu, w szczególności prowadzenie działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, może wywołać w przekonaniu strony uzasadnioną wątpliwość co do podatności tego sędziego na czynniki zewnętrzne oraz brak jego neutralności względem ścierających się przed nim interesów stron (...)". Strona musiałaby wykazać bezpośredni wpływ zachowania sędziego na brak jego bezstronności w sprawie.

"Na przykład sędzia manifestuje z politykiem konkretnej partii, a potem polityk tej partii jest przed sądem" - odpowiedział Kaleta, pytany o przykład. Przyznał, że podobne rozwiązanie istnieje już w polskim prawie, ale - jak dodał - chodzi o jego "doprecyzowanie".

Ponieważ z tymi propozycjami SP mają się jeszcze zapoznać przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz sejmowego biura legislacyjnego wtorkowe posiedzenie przerwano po godz. 14.30. "Poprosilibyśmy o ogłoszenie przerwy, bo te dwa pakiety, które zostały nam dostarczone należałoby ocenić pod kątem formalnym i jeśli chodzi o konsekwencje dla tekstu projektu" - wskazywało biuro legislacyjne. Na razie nie podano kiedy komisja będzie kontynuowała pracę.

Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) pytany przez dziennikarzy po posiedzeniu komisji, przyznał, że nie ma szans, aby projekt trafił na rozpoczynające się w środę posiedzeniu Sejmu. "Nie da się na jednym czy dwóch posiedzeniach komisji tak złożonego projektu przepracować. Chcemy, żeby dyskusja nie była ograniczana, a biuro legislacyjne też chce mieć możliwość zapoznania się z poprawkami" - zaznaczył Ast.

Dopytywany, kiedy mogą zakończyć się prace nad zmianami w SN ocenił, że komisja powinna przygotować sprawozdanie przed kolejnym, majowym posiedzeniem Sejmu. "Do posiedzenia majowego mamy dużo czasu, tak, że myślę, że między jednym posiedzeniem Sejmu a drugim komisja zakończy pracę i w maju będziemy przedstawiali w Sejmie sprawozdanie" - powiedział Ast.

W zakończenie prac do maja nie wierzy natomiast wiceszefowa komisji Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). "Już nie takie obietnice słyszałem z ust pana przewodniczącego Asta. Na komisji dzisiaj widzieliśmy pewien teatr, pewną grę czy zasłonę dymną, pewnie dla Unii Europejskiej, żeby pokazać, że jakieś prace się toczą" - powiedziała dziennikarzom.

"Dopóki w rządzie PiS jest tak antyunijny polityk jak Zbigniew Ziobro, dopóty, wszystko na to wskazuje, nie ma co liczyć na naprawę praworządności i poprawę relacji z UE" - powiedziała Gasiuk-Pihowicz.