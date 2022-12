Sejm: Komisja pozytywnie o kandydaturze Krzysztofa Grzelczyka na ambasadora w Macedonii Północnej

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała w czwartek kandydaturę Krzysztofa Grzelczyka na ambasadora RP w Macedonii Północnej. Grzelczyk wśród priorytetów w relacjach naszych krajów wymienił wspieranie integracji Macedonii Północnej z UE oraz zacieśnianie współpracy w ramach NATO.

Kandydaturę Grzelczyka zarekomendował podczas posiedzenia komisji wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Wiceszef MSZ powiedział, że jest to doskonale przygotowany kandydat z bardzo bogatym doświadczeniem. Jak wskazywał, w latach 2000-2005 Grzelczyk kierował Biurem Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za działania promocyjne związane ze staraniami Wrocławia o organizację światowej wystawy (EXPO) oraz że - przy współpracy z MSZ - koordynował przygotowania Wrocławia do organizacji szczytu Trójkąta Weimarskiego w 2003 roku.

"W roku 2004 wspierał Pomarańczową Rewolucję na Ukrainie i koordynował wyjazd z Polski 200-osobowej grupy obserwatorów na wybory prezydenckie. W tym okresie angażował się też w działania wspierające Związek Polaków na Białorusi" - wyliczał wiceszef MSZ. Mularczyk przypomniał również m.in., że Grzelczyk w 2007 roku zorganizował misję humanitarną do Iraku; od 2016 roku pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Londynie, a od 2017 roku - w Toronto.

Kandydat na ambasadora podkreślił podczas posiedzenia komisji, że relacje polityczne między Polską a Macedonią Północną są na bardzo dobrym poziomie. "Zadania szefa placówki w Skopje wynikają oczywiście z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Wsparcie dla (...) integracji Macedonii Północnej z UE, również w szerszym kontekście stabilności i bezpieczeństwa naszego kontynentu pozostaje tym głównym zadaniem" - zaznaczył. Wśród innych priorytetów wymienił m.in. zacieśnianie współpracy bilateralnej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jak przypomniał Grzelczyk, w ubiegłym roku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił o woli powitania państw Bałkanów Zachodnich w inicjatywie Trójmorza. "Porozumienie 12 państw członkowskich UE na szczycie w Rydze w czerwcu bieżącego roku stworzyło nową formułę - partnerstwa uczestniczącego, które zaoferowano Ukrainie. W obliczu rychłego członkostwa Macedonii Płn. w UE, chciałbym również tę ideę i formę współpracy regionalnej mocno promować" - podkreślił.

Grzelczyk zazuważył, że Macedonia Północna przejmie od Polski przewodnictwo w OBWE na rok 2023. "Ścisła współpraca między naszymi krajami w tym formacie będzie kontynuowana przez następny rok" - zaznaczył. Mówiąc o macedońskiej Polonii kandydat podkreślił, że liczy ona kilkaset osób i jest ważnym czynnikiem wzmacniającym więzi między naszymi krajami. Jak mówił, Polacy mieszkający w Macedonii Północnej zorganizowani są m.in. w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Macedońskiej "Wisła". "Do czasu pandemii funkcjonowała także sobotnia polska szkoła. Obecnie nasza placówka podejmuje działania w celu reaktywowania tej szkoły" - powiedział.

W głosowaniu nad kandydaturą Grzelczyka udział wzięło 17 członków komisji; "za" opowiedziało się 12 posłów, przeciwko było dwóch, również dwóch wstrzymało się od głosu.

Krzysztof Grzelczyk urodził się w 1957 w Krośnie Odrzańskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Nauk Politycznych. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej. 13 grudnia 1981 był internowany, przetrzymywano go w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie; został zwolniony w lipcu 1982 roku. W latach 1982-1984 był kilkukrotnie zatrzymywany. Od 1985 do 1992 przebywał na emigracji w Kanadzie. Po powrocie do Polski pracował w administracji samorządowej, był m.in. wojewodą dolnośląskim. W latach 2016-2017 był Konsulem Generalnym RP w Londynie, od 2017 do 2021 roku był natomiast Konsulem Generalnym RP w Toronto. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020), Medalem Pro Memoria (2008).