Sejm: Komisja pozytywnie o kandydaturze m.in. Bogny Janke na ambasadora w Brazylii

Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie oceniła w środę kandydaturę b. sekretarz stanu w KPRP Bogny Janke na ambasadora RP w Brazylii. Zarekomendowano też kandydatury Jędrzeja Kotarskiego, Jana Pawelca i Macieja Ruczaja na ambasadorów - odpowiednio - w Panamie, Angoli i na Słowacji.

Za pozytywnym zaopiniowaniem kandydatury Bogny Janke głosowało 13 posłów z komisji spraw zagranicznych, sześciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

"Byłam ministrem w Kancelarii Prezydenta, pełniłam bardzo ważną funkcję państwową i ta moja kandydatura jest gestem wobec Brazylii. Jest gestem, który w dyplomacji jest rozumiany i dostrzegany, że chcemy podniesienia rangi naszych stosunków" - mówiła Janke prezentując komisji swoją kandydaturę. Poinformowała, że chciałaby doprowadzić, jako ambasador, m.in. do oficjalnych wizyt głów obu państw w Polsce i Brazylii. "Trzeba przywrócić właściwą dynamikę tych spotkań" - podkreśliła.

Dodała, że jako minister w KPRP uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach prezydenta i spotykała się z dyplomatami różnych państw. "Mówienie, że nie mam doświadczenia, jest nadużyciem" - wskazała.

Posłowie pytali kandydatkę na ambasadora w Brazylii m.in. o znajomość języka portugalskiego. "Język portugalski jest piątym językiem, którego się uczę. (...) Znam portugalski w stopniu komunikatywnym" - zapewniła Janke.

Bogna Janke od 1998 r. pracowała jako dziennikarka i reporterka, m.in. w Polskiej Agencji Prasowej i TVN24. Jako przedsiębiorca wydawała własne media - lokalny tygodnik "Gazeta Południa" ukazujący się na terenie powiatu piaseczyńskiego, a od 2006 do 2021 r. ogólnopolski portal blogowy SALON24. Janke ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia służby zagranicznej na warszawskiej SGH.

Sekretarzem stanu w KPRP Janke była od lipca 2021 r. do końca maja 2022 r. Pełniła nadzór merytoryczny nad Biurem Dialogu i Korespondencji, do którego, jak wyjaśniła we wpisie na temat swojej pracy w KPRP, wpływają listy, opinie, petycje, apele od osób fizycznych i organizacji. Wchodziła także w skład funkcjonującej przy prezydencie Rady ds. Młodzieży, brała również udział w działaniach Rady Dialogu Społecznego.

Kandydaturę Jędrzeja Kotarskiego na ambasadora w Panamie oraz w krajach dodatkowych akredytacji - Dominikanie, Gwatemali, Haiti, Hondurasie, Nikaragui, Salwadorze oraz Belize - poparło 17 posłów z komisji, przeciw był jeden, a dwóch wstrzymało się od głosu. Kotarski jest naukowcem z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistą od Ameryki Łacińskiej.

"W pracy na placówce pragnę przede wszystkim rozwinąć wymianę handlową między Polską i Panamą, oraz pozostałymi krajami akredytacji (...), jak również wymianę akademicką poprzez pozyskanie większej liczby stypendiów, do kilkudziesięciu rocznie, na studia w Polsce dla obywateli państw akredytacji oraz promocji nauki języka polskiego jako obcego, który się cieszy coraz większą popularnością w regionie Ameryki Łacińskiej" - zapowiedział Kotarski.

Kandydaturę Jana Pawelca na ambasadora w Angoli oraz dodatkowych krajach akredytacji - Republice Wysp Św. Tomasza i Książęcej, Demokratyczniej Republice Konga, Republice Konga, Gabonie oraz Republice Środkowoafrykańskiej - poparło 15 posłów z komisji, czterech było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Pawelec jest urzędnikiem państwowym, absolwentem politologii na UJ oraz studiów regionalnych na Oksfordzie. Pracował w MON, a od 2017 r. pełnił m.in. funkcję dyrektora departamentu obrotu towarami wrażliwymi i bezpieczeństwa technicznego resortu rozwoju i technologii.

"Będę dążył do intensyfikacji polsko-angolskich relacji politycznych, które staraniem obu stron w ostatnim czasie nabierają dynamiki. (...) Angola podziela polskie stanowisko o fundamentalnym znaczeniu wojny w Ukrainie dla przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie i świecie. Łączy nas też ocena rosyjskiej agresji" - powiedział Pawelec. Dodał, że jego celem jako ambasadora będą też m.in. kwestie współpracy przemysłów obronnych oraz współpraca naukowa w ramach programów stypendialnych.

Taki sam wynik - 15 głosów za, cztery przeciw, przy jednym wstrzymującym - odnotowano podczas głosowania nad rekomendacją kandydatury Macieja Ruczaja na ambasadora na Słowacji. Ruczaj od sześciu lat jest pracownikiem MSZ, pełni stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze. W stolicy Czech, na Uniwersytecie Karola, ukończył studia na Wydziałach - Humanistycznym oraz Nauk Społecznych. Z Czechami i Słowacją był związany przez większość swojej kariery zawodowej.

"Jest wiele sfer, w których ambasada w Bratysławie mogłaby pomóc w przezwyciężaniu pewnych przeszkód i problemów, które stanowią hamulce dla rozwijania wzajemnych relacji" - zaznaczył Ruczaj przedstawiając swoją kandydaturę. Wskazał w tym kontekście m.in. na kwestie poprawy infrastruktury komunikacyjnej między oboma państwami, promocję Polski jako destynacji turystycznej, zwiększanie obecności tematyki polskiej w słowackich mediach oraz wspieranie polskiego kapitału na Słowacji.