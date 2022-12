Sejm: Komisja przeciwko uchyleniu immunitetu Przemysławowi Czarnkowi oraz za uchyleniem Tomaszowi Treli

Sejmowa komisja regulaminowa odrzuciła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Przemysławowi Czarnkowi (PiS) i jednocześnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu wiceszefowi klubu Lewicy Tomaszowi Treli.

Sejmowa komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatrywała we wtorek dwa wnioski o uchylenie immunitetów.

Pierwszy z nich to wniosek z oskarżyciela prywatnego Krystyny Pawłowicz o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Treli (Lewica), drugi wniosek również oskarżycieli prywatnych o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Przemysława Czarnka (PiS).

W trakcie posiedzenia poseł Andrzej Szejna ustanowiony przez Trelę jako obrońca, wyjaśnił, że wiceszef klubu Lewicy w ramach swojego mandatu interweniował ws. oświadczenia majątkowego sędzi TK Krystyny Pawłowicz. "Możliwość wglądu w majątek zgromadzony przez osoby piastujące pewne urzędy jest ważnym elementem zasady jawności życia publicznego" - podkreślał Szejna. Przekonywał, że uchylenie immunitetu posłowi Treli byłoby nieetycznym działaniem na rzecz b. posłanki PiS.

Sam Trela przekonywał, że obywatel ma prawo spojrzeć w oświadczenie majątkowe tych osób, które zarabiają pieniądze dzięki obywatelom. Pełnomocnik Krystyny Pawłowicz twierdził natomiast, że w tym przypadku posłowi zostać powinien zniesiony immunitet formalny.

Po burzliwej dyskusji, posłowie opowiedzieli się w głosowaniu za zniesieniem immunitetu wiceszefowi klubu Lewicy.

Na tym samym posiedzeniu komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o odrzucenie immunitetu Przemysławowi Czarnkowi (PiS).

Jak wyjaśniała przedstawicielka oskarżenia, wniosek dotyczy wypowiedzi obecnego ministra edukacji Przemysława Czarneka z 13 czerwca 2020 r. dla jednej z telewizji, w której stwierdził on, że "osoby LGBT nie są równe ludziom normalnym".

W imieniu ministra Czarnka głos zabrał na komisji wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, który zaznaczył, że wypowiadając przytoczony fragment Czarnek występował jako poseł, gdyż wówczas nie był jeszcze ministrem edukacji.

Rzymkowski zwracał również uwagę na konstytucyjną gwarancje wyrażania własnej opinii i realizację prawa do wolności słowa. Wyjaśnił, że wypowiedź Czarnka odnosiła się do pewnych zachowań, a nie do konkretnych osób i wnosił o odrzucenie wniosku.