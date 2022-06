Sejm: Komisja przeciwna odrzuceniu projektu nowelizacji dot. zmian w awansie zawodowym nauczycieli

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży opowiedziała się przeciw odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzajacej zmiany w awansie zawodowymi. Nie zgodziła się też na przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

We wtorek na posiedzeniu komisji przeprowadzono pierwsze czytanie, przygotowanego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Komisja wprowadziła do niego sześć poprawek zaproponowanych przez biuro legislacyjne, korygujących zawarte w projekcie zapisy. Poprawki te zostały poparte przez resort . Za przyjęciem nowelizacji wraz z tymi poprawkami głosowało 18 posłów, 15 było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej komisja odrzuciła wniosek KO o odrzucenie projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu oraz wniosek KO o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie głosowało 16 posłów, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Z kolei wniosek o wysłuchanie publiczne poparło 17 posłów, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Komisja odrzuciła też wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję.

Zgodnie z projektem nowelizacji liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Likwidacji mają ulec dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i - tak jak obecnie - nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale "przygotowanie do zawodu".

W związku z wprowadzeniem okresu przygotowania do zawodu nauczyciela zmianie ulegną zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole. Przez pierwsze 2 lata pracy w szkole nauczyciel będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu, co najmniej 2 lat w szkole i uzyskaniu, co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nauczyciel, który w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka będzie mogła zostać zawarta więcej niż jeden raz.

W projekcie nowelizacji zaproponowano też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim średnie wynagrodzenie nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma nie ulec zmianie. Tak jak dotąd ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

MEiN uzasadnia zmiany tym, że chce uprościć i odbiurokratyzować system awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantować nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższe wynagrodzenia.

Zapisy dotyczące zmniejszenia stopni awansu zawodowego negatywnie oceniają Związek Nauczycielstwa Polskiego, Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" oraz przez Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" należący do Forum Związków Zawodowych. Podczas pierwszego czytania projektu krytykowała je też opozycja. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) oceniła, że prowadzą one do "uśmieciowienia i prekaryzacji zawodu nauczyciela". Mówiła też o demotywującym, jeśli chodzi o rozwój zawodowy nauczycieli spłaszczeniu wynagrodzeń nauczycieli.

Katarzyna Kretkowska (Lewica) pytała zaś, czy w związku z zapowiedzianym w przyszłym roku dwukrotnym podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę planowane jest też w przyszłym roku zwiększenie tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli, a jeśli tak to o ile.

Odpowiadając jej wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski odpowiedział, że "zgadza się z tym, że musi ulec zmianie kwota bazowa". Przypomniał, że do końca tego roku obowiązują przepisy epizodyczne, które umożliwiły podwyżkę o 4,4 proc. bez zmiany kwoty bazowej i przyszłoroczna kwota bazowa musi tę podwyżkę uwzględnić. Jednocześnie wskazał, że dopiero rozpoczęły się prace nad projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. "W trakcie tych prac będziemy postulowali wzrost wynagrodzeń nauczycieli uwzględniający m.in. presję inflacyjną" - podał. "Jak ostatecznie zostanie to zapisane w ustawie budżetowej, dziś nie jestem w stanie tego określić" - dodał.

KO zaproponowała poprawkę do projektu nowelizacji, zgodnie z którą wynagrodzenie: nauczyciela początkującego wyniosłoby nie 120 proc. lecz 130 proc. średniego wynagrodzenia, nauczyciela mianowanego - nie 144 proc. lecz 167 proc. średniego wynagrodzenia, a nauczyciela dyplomowanego - nie 184 proc. lecz 213 proc. średniego wynagrodzenia. Jak wyjaśniła Krystyna Szumilas (KO) takie podniesienie średniego wynagrodzenia oznaczałoby podwyżkę dla nauczycieli o 20 proc. Poprawkę tę poparło 16 posłów, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym poprawka została odrzucona.

Zgodnie z procedowanym projektem nowelizacji Karty, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel zostanie zobowiązany do "dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo", w trakcie, której "odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców". W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż jedna druga obowiązkowego wymiaru zajęć zostanie on zobowiązany do dostępności w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni. Jak podano w uzasadnieniu do projektu chodzi o "zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem."

Ten zapis również jest krytykowany przez wszystkie trzy centrale związkowe. Nazywają go powrotem tzw. godzin karcianych, wprowadzonych gdy ministrem edukacji była Katarzyna Hall, a zlikwidowanych, gdy ministrem edukacji była Anna Zalewska. Wskazują, że zadania i obowiązki nauczyciela, jakie ma wykonywać w ramach 40-godzinowego tygodnia pracy są już szczegółowo opisane w prawie i nauczyciele je wykonują, w tym prowadzą konsultacje.

Wiceminister Piontkowski podkreślił na komisji, że nie chodzi o "wprowadzenie darmowej godziny pracy nauczyciela", ale o "doprecyzowanie na minimalnym poziomie zapisów już obowiązujących". Dodał, że w dużej liczbie szkół ten obowiązek jest już realizowany.

Szumilas (KO) zaproponowała poprawkę wykreślającą z projektu zapisy dotyczące godzin dostępności. Poparło ją 15 posłów, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym poprawka została odrzucona.

W projekcie znalazły się także m.in. zapisy dotyczące ustanowienia Krajowej Administracji Skarbowej jako niezależnej instytucji audytowej dla realizowanych przez Polskę programów unijnych Erasmus plus i Europejski Korpus Solidarności, a także umożliwiające tworzenie oddziałów dziecięcych dla dzieci w wieku 3-6 lat w szkołach polskich oraz w szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.