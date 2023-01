Sejm: Komisja przeszła do omawiania poszczególnych zapisów projektu noweli o SN

Sejmowa komisja sprawiedliwości w środę po godz. 23 przeszła do procedowania nad poszczególnymi zapisami projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej komisja nie poparła wniosków o zarekomendowanie odrzucenia projektu oraz o skierowanie tego projektu do podkomisji.

Wniosek o zarekomendowanie przez komisję odrzucenia projektu złożył Mariusz Gosek z Solidarnej Polski. Biuro Legislacyjne uznało, że wcześniejsze głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu na środowym posiedzeniu plenarnym Sejmu, nie uniemożliwia głosowania takiego wniosku przez komisję.

Wniosek o zarekomendowanie odrzucenia projektu poparło czterech posłów, przeciw było 25, zaś jeden wstrzymał się od głosu.

Większości nie uzyskał także wniosek Tomasza Zimocha (Polska2050) dotyczący skierowania projektu do podkomisji. Poparło go trzech posłów, 15 było przeciw, zaś dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Po rozpatrzeniu tych wniosków formalnych komisja przeszła do omawiania poszczególnych artykułów projektu. Posłowie opozycji zgłaszają poprawki do części z zapisów zmierzające m.in. do pozostawienia sędziowskich spraw dyscyplinarnych w Sądzie Najwyższym, ale w Izbie Karnej tego sądu.

PiS złożyło ten projekt w Sejmie 13 grudnia ub.r. Jego pierwsze czytanie odbyło się w środę wczesnym popołudniem. Według autorów, zmiana ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z projektem, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd.

Nie wiadomo, jak długo potrwa nocne posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka w sprawie tego projektu. Jego drugie czytanie w harmonogramie sejmowym jest zaplanowane obecnie na czwartek o godz. 17.