Sejm: Komisja przygotowała projekt uchwały o zarządzeniu referendum (aktualizacja)

Projekt uchwały o zarządzeniu na 15 października referendum ogólnokrajowego - przygotowała w czwartek po południu sejmowa Komisja Ustawodawcza. Do projektu dołączony jest kalendarz czynności referendalnych.

Za propozycją uchwały zagłosowało 17 członków komisji, a 14 było przeciw. Projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Propozycję uchwały komisja przygotowała na podstawie wniosku rządu, który Sejm przyjął w czwartek rano. Projekt - w formie opracowanej przez komisję - ma pięć artykułów. W projekcie znajduje się termin referendum - 15 października oraz cztery pytania referendalne w brzmieniu sformułowanym we wniosku rządu, zapowiadane wcześniej przez polityków PiS.

Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Zgodnie z projektem uchwała ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Do projektu dołączony jest kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Zgodnie z nim do 5 września uprawnione podmioty mają zawiadomić PKW o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w mediach publicznych. Do 27 września ustalona ma zostać kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych. Nieodpłatne nadawanie audycji referendalnych uprawnionych podmiotów w mediach publicznych ma trwać od 29 września do 13 października. Tego samego dna zakończy się też kampania referendalna.

Głowanie komisji nad projektem poprzedziła burzliwa dyskusja. Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniała, że nie jest to w rzeczywistości referendum ogólnokrajowe, ale "kpina z obywateli". "Zaproponowane referendum ma absolutnie jeden cel. Ma stworzyć dodatkową drogę finansowania przez was kampanii wyborczej" - mówiła pod adresem posłów PiS.

Negatywnie wypowiadała się też posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Jej zdaniem mamy do czynienia z sytuacją, w której referendum zostaje poddane "procesowi atrapizacji". "Celem tego tzw. referendum nie jest oczywiście zbadanie zdania Polaków. Jest natomiast wprowadzenie Polaków w błąd. (…) To referendum ma wykreować rzeczywistość, której nie ma" - powiedziała.

Mucha złożyła też poprawkę do projektu uchwały dotyczącą terminu referendum. Parlamentarzystka zaproponowała, żeby datę referendum wyznaczyć na 12 listopada. "Chcemy, żeby kampania w programach publicznych odbywała się od dnia 25 października, czyli już po wyborach" - argumentowała. Propozycja ta nie uzyskała jednak poparcia większości komisji.

Z kolei poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przekonywał, że we wszystkich referendach przeprowadzanych na świecie pytania referendalne są kwestionowane przez część opinii publicznej. Podobnie odpierał też zarzut upolitycznienia instytucji referendum w związku ze zbiegiem z terminem wyborów oceniając, że termin ten zawsze będzie spotykać się z krytyką. Według niego, zaproponowane pytania referendalne są bardzo ważne.

Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przyjęcie przez Sejm uchwały oznacza, że referendum zostaje zarządzone. Uchwałę Sejmu o zarządzeniu referendum ogłasza się w Dzienniku Ustaw.