Sejm: Komisja rekomenduje kilkanaście poprawek do projektu reformy Kodeksu karnego

Wprowadzenia kilkunastu poprawek do obszernego projektu nowelizacji Kodeksu karnego zaostrzającego m.in. kary za najcięższe przestępstwa chce sejmowa komisja nadzwyczajna. Posłowie rekomendują m.in. nie podnoszenie wymiaru kary za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Chodzi o reformę przygotowaną przez resort sprawiedliwości, która przewiduje zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa, wprowadzenie tzw. bezwzględnego dożywocia, konfiskatę aut pijanym kierowcom, nowe typy przestępstw i podwyższenie kar za przyjmowanie łapówek.

W ostatnich miesiącach nad tym projektem obejmującym blisko 200 zmian pracowała podkomisja sejmowa. W czwartek rano nad przepisami pochyliła się sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja zarekomendowała przyjęcie projektu z kilkunastoma poprawkami. Projekt trafi teraz do dalszych prac w Sejmie.

Zaproponowane przez komisję poprawki zostały zgłoszone w większości przez klub PiS. Wśród zarekomendowanych przez komisję poprawek znalazła się propozycja Bartłomieja Dorywalskiego (PiS), która zakłada nie zaostrzanie kary za nieumyślne spowodowanie śmierci i pozostawienie jej w obecnym wymiarze od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. W pierwotnym brzmieniu projektu resort sprawiedliwości proponował, by podnieść wymiar kary za to przestępstwo i ustalić go na poziomie od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Według Dorywalskiego, proponowane przez MS zaostrzenie tych kar wywołuje duże kontrowersje społeczne. Chodzi o wyrażane przez wielu ekspertów i polityków wątpliwości, że zmiana tego przepisu miałaby być skierowana wobec lekarzy. Przeciwny tej poprawce był m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Ostatecznie poprawka została pozytywnie zarekomendowana.

Procedowana reforma zakłada m.in. podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Propozycja wprowadza też nowy typ przestępstwa - przyjęcie zlecenia zabójstwa. Karalne ma być też przygotowanie do zabójstwa.

Zmiany przewidują też wprowadzenie kary tzw. bezwzględnego dożywocia czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Decyzja o tym będzie zależała od uznania sądu, który będzie mógł wymierzyć tę karę w dwóch sytuacjach: jeżeli sprawca był skazywany już wcześniej za najpoważniejsze, określone przestępstwa lub jeżeli jego wyjście na wolność będzie zagrażało bezpieczeństwu ludzi.

W projekcie zaproponowano też zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym. Za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem będzie grozić kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie; dziś jest to do 15 lat więzienia. Takiej samej karze podlegać będzie zgwałcenie dziecka, które obecnie zagrożone jest karą od 3 do 15 lat więzienia. Przestępstwa pedofilii nie będą się też przedawniać.

Wzrosną też wymiary kar za m.in. rozbój, porwanie dla okupu, handel ludźmi, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą czy pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem. Projekt wprowadza też nowe typy przestępstw. Karalne ma być: zlecenie zabójstwa, przygotowania do zabójstwa, uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wymuszenie mienia poprzez szantaż.

Proponowane zmiany zakładają też konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila, jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub niezależnie od stopnia stanu nietrzeźwości w sytuacji recydywy. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd niestanowiący jego własności, sąd orzekałby nawiązkę.

Projekt reformy powiela wiele rozwiązań z obszernych zmian prawa karnego z czerwca 2019 r., których sposób uchwalenia zakwestionował w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny. TK wskazał wtedy, że obszerny projekt noweli był procedowany w niewłaściwym trybie i bez zachowania wymaganych terminów - Sejm bowiem uchwalił wtedy nowelizację w ciągu dwóch dni.