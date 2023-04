Sejm: Komisja rozpoczęła prace nad poszczególnymi zapisami projektu zmiany konstytucji

Sejmowa komisja nadzwyczajna przeszła w środę do prac nad zapisami poselskiego projektu zmiany konstytucji, złożonego po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Komisja omówiła pierwszą ze zmian projektu dotyczącą wydatków na obronę. Posłowie KO są sceptyczni wobec projektu.

Projekt autorstwa posłów PiS zakłada przede wszystkim możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Pierwszy z proponowanych w projekcie zapisów przewiduje natomiast niewliczanie wydatków "służących finansowaniu potrzeb obronnych RP" do długu publicznego.

To właśnie ten zapis omówiła i doprecyzowała komisja wprowadzając do niego poprawkę redakcyjną. Poprawkę poparło siedmioro posłów, nikt nie był przeciw, trzy osoby się wstrzymały od głosu.

Środowe obrady komisji trwały blisko dwie godziny. Posłowie KO zadawali liczne pytania do poszczególnych sformułowań zawartych w omawianym przepisie.

"Jeśli rząd ma określać potrzeby obronne bez żadnego ograniczenia, to może przez to rozumieć wszystko (...), musimy się nad tym poważnie zastanowić" - mówił Robert Kropiwnicki (KO). Jego zdaniem w ustawie powinno być najpierw zdefiniowane pojęcie "potrzeb obronnych". Kwestia rozumienia tego pojęcia została na razie odłożona do dalszej dyskusji.

Przedstawiciel wnioskodawców Łukasz Schreiber (PiS) zaznaczył, że kluczowe jest to, jak "wygląda chęć pracy nad tym projektem". "My możemy bardzo szczegółowo wejść w zapisy, rozważać legislacyjnie każde ze zdań i to jest oczywiście bardzo potrzebne, w żaden sposób nie neguję pracy wykonanej przez biuro legislacyjne, ale biorąc pod uwagę konieczność uzyskania większości kwalifikowanej dla zmiany, czy jest w ogóle wola pracy" - pytał. Ocenił, że "o ile jest jasna deklaracja chęci pracy nad tym projektem ze strony klubu PiS, to takiej deklaracji nie ma ze strony pozostałych klubów".

"Na dziś, na obecnym etapie Koalicja Obywatelska nie widzi potrzeby zmiany konstytucji, ani w jednym, ani w drugim temacie. Odkładając na razie na bok kwestię zmiany limitu długu publicznego, to w polskim porządku prawnym istnieją obecnie drogi w kwestii konfiskaty, które mogą prowadzić do takiej konfiskaty, jest to droga sądowa" - odpowiadał mu Dariusz Rosati (KO).

Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) powiedział zaś, że ostateczny efekt będzie można ocenić po szczegółowym rozpatrzeniu poszczególnych zapisów projektu przez komisję. "Nie ma innej możliwości sprawdzenia intencji i zdania opozycji na temat proponowanych zmian" - wskazał.

Przewodniczący Ast poinformował także, że kontynuacja pracy komisji jest możliwa jeszcze w tym tygodniu - w piątek.

Sejm powołał komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu zmian w konstytucji w grudniu zeszłego roku. Komisja rozpoczęła prace w lutym br., jednak wcześniejsze posiedzenia były poświęcone sprawom formalnym, dyskusji ogólnej i wysłuchaniu opinii ekspertów.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji posłowie PiS złożyli do Sejmu 7 kwietnia ub.r. W maju odbyło się jego pierwsze czytanie. Wówczas za odrzuceniem projektu opowiedzieli się posłowie: KO, Lewicy, Konfederacji, Polski 2050 i ówczesnego PPS. Opozycja podkreślała, że jest za konfiskatą rosyjskiego mienia i zwiększeniem wydatków na obronność, ale nie za zmianami w konstytucji, które wcale nie są do tego potrzebna. Jak podkreślali posłowie opozycji, przejęcia mienia można dokonać na mocy obowiązujących przepisów (art. 46 Konstytucji, który dopuszcza konfiskatę mienia na podstawie wyroku sądu oraz art. 117 Kodeksu karnego, który penalizuje pochwalanie i wspieranie prowadzenia wojny napastniczej). Podnosili ponadto, że uregulować wysokość możliwych wydatków na wojsko również można na poziomie ustawy.

Projekt zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub napaści obcego państwa na inne państwo i powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego RP - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

Obecnie - zgodnie z art. 216. ust. 5 konstytucji - nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Z kolei art. 47 konstytucji stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz Senat bezwzględną większością głosów.