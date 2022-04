Sejm: Komisja Spraw Zagranicznych nie rozpoczęła prac nad projektem zmian w ustawie o służbie zagranicznej

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych nie zajęła się w środę rządowym projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Wniosek o rozpoczęcie pierwszego czytania tego projektu w skróconym terminie został odrzucony w głosowaniu.

Sejmowa komisja miała w środę zająć się przyjętym przez rząd 29 marca projektem noweli ustawy o służbie zagranicznej wprowadzającym zmiany też w kilku innych ustawach. Projektowane zmiany - jak pod koniec marca mówił rzecznik rządu Piotr Müller - mają pozwolić na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski.

Przewodniczący komisji Marek Kuchciński (PiS) poinformował na początku posiedzenia, że projekt ten został skierowany do prac w komisji 31 marca i że zgodnie z regulaminem Sejmu, "pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej".

W związku z tym, że w przypadku tego projektu termin siedmiodniowy nie upłynął, zaproponował, by komisja wyraziła zgodę na jego skrócenie. Wniosek Kuchcińskiego o wprowadzenie projektu do porządku obrad komisji i rozpoczęcie pierwszego czytania w skróconym terminie przepadł jednak w głosowaniu. Przeciwko opowiedziało się 13 posłów, za jego przyjęciem było 8 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posiedzenie komisji zostało zakończone. Przewodniczący komisji zapowiedział, że poinformuje o terminie kolejnego posiedzenia.

W projekcie nowelizacji m.in. dodaje się przepis mówiący, że osoba, która kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy lub prowadziła działalność naukową w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki będącym: organem bezpieczeństwa innego państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, stanowiącym część resortu spraw zagranicznych lub wewnętrznych innego państwa albo im podległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowanym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Szefa Służby Zagranicznej.

Zgodnie z projektem wymóg ten ma nie dotyczyć osób, które kształciły się wyłącznie w: państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach NATO nienależących do UE; państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwach należących Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Konfederacji Szwajcarskiej.

Po otrzymaniu wniosku Szef Służby Zagranicznej ma zwracać się do dyrektora generalnego służby zagranicznej o przedstawienie posiadanej dokumentacji pracowniczej wnioskodawcy, a do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sporządzenie w terminie 30 dni opinii o braku przeciwwskazań do podjęcia przez daną osobę pracy w służbie zagranicznej. Szef Służby Zagranicznej ma wydawać zgodę na zatrudnienie danej osoby w służbie zagranicznej po otrzymania opinii Szefa ABW potwierdzającej brak takich przeciwwskazań.

Wymóg uzyskania zgodny Szefa Służby Zagranicznej ma dotyczyć obecnych członków służby zagranicznej i kandydatów do niej.

W komunikacie KPRM wydanym po przyjęciu projektu przez rząd napisano, że "ze względu na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie konieczne jest umożliwienie weryfikacji członków służby zagranicznej oraz kandydatów do pracy w tej służbie pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o odbywanie studiów na uczelniach mających siedzibę w krajach spoza naszego kręgu państw sojuszniczych".

Wymóg uzyskaniu zgody Szefa Służby Zagranicznej dotyczyć ma: członka służby zagranicznej oraz osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej, osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra spraw zagranicznych na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych, osób zatrudnionych w placówce zagranicznej RP na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z prawem państwa przyjmującego oraz osób zatrudnionych w placówce zagranicznej RP na podstawie powołania w rozumieniu Kodeksu pracy, w tym osób zatrudnionych na czas wykonywania funkcji w placówce przez członka rodziny.

Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi, w przypadku osób, które w momencie wejścia w życie nowelizacji będą członkami służby zagranicznej, a które kształciły się w opisanym w niej zagranicznym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Szef Służby Zagranicznej wyda zgodę na dalsze ich zatrudnienie albo odmówi jej wydania. W przypadku odmowy stosunek pracy z taką osobą wygasnąć ma w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania odmowy.

Ponadto w projekcie nowelizacji do sytuacji, w których wygasa stosunek pracy dyplomaty zawodowego, dodaje się przypadek dwukrotnego odmówienia przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej MSZ - obecnie w takiej sytuacji dyplomata otrzymuje sankcję finansową. Proponowane w projekcie rozwiązanie - jak napisano w komunikacie KPRM - "ma zapewnić większą mobilność dyplomatów w czasach wyzwań geopolitycznych".

W projektowanej nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany, a najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz. "Rozwiązanie to dostosowuje katalog stopni dyplomatycznych do systemów przyjętych w innych krajach demokratycznych, w tym państwach UE, w których dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym attaché" - napisano w komunikacie KPRM.