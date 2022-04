Sejm: Komisja sprawiedliwości poparła 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła listę 15 kandydatów zgłoszonych przez klub PiS i Prezydium Sejmu do KRS. Większość z nich to dotychczasowi członkowie Rady. Przeciwko liście głosowali posłowie opozycji; najwięcej zastrzeżeń mieli do kandydatury sędziego Macieja Nawackiego.

Za poparciem listy głosowało podczas wtorkowego posiedzenia komisji 16 posłów. 12 opowiedziało się przeciwko. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Głosowanie poprzedziła ponad półtoragodzinna dyskusja, podczas której głos zabierali głównie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL. Posłowie opozycji najpierw wnosili o odroczenie wtorkowego głosowania. Wskazywali, że w najbliższy piątek planowane jest posiedzenie komisji sprawiedliwości, która ma wysłuchać informacji prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na temat ujawnionych ostatnio w mediach nowych okoliczności tzw. afery hejterskiej.

Opozycja (m.in. Barbara Dolniak z KO i Krzysztof Śmiszek z Lewicy) argumentowała, iż komisja powinna najpierw zapoznać się z informacją PG, ponieważ część nazwisk kandydatów do KRS, m.in. sędziego Macieja Nawackiego pojawia się w kontekście "afery hejterskiej" (w 2019 r. portal Onet podał, że pod kierownictwem ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka działała grupa, która miała dyskredytować sędziów sprzeciwiającym się zmianom wprowadzanym przez PiS; ostatnio o działalności głupy opowiadali też w TVN24 należący do niej sędziowie: Arkadiusz Cichocki i Tomasz Szmydt).

Zaproponowanym przez PiS i Prezydium Sejmu kandydatom zarzucano ponadto brak niezależności i bezstronności oraz nikły dorobek jako dotychczasowych członków KRS. Sędziów bronili natomiast posłowie PiS, m.in. Anna Milczanowska i Kazimierz Smoliński.

Na mocy nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w styczniu 2018 r., wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm.

Do KRS kandyduje większość obecnego składu Rady - na liście znalazło się 11 spośród 15 sędziów-członków Rady: Katarzyna Chmura, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i aktualny przewodniczący KRS Paweł Styrna.

Listę uzupełnia czworo sędziów: b. wiceminister sprawiedliwości i sędzia NSA Anna Dalkowska, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Irena Bochniak, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu Krystyna Morawa-Fryźlewicz i sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Stanisław Zdun.