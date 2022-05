Sejm: Komisja sprawiedliwości powróciła do rozpatrywania projektów zmian w SN

W środę około godz. 11 sejmowa komisja sprawiedliwości powróciła do rozpatrywania projektów zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym. Komisja od początku kwietnia pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący.

Szef komisji Marek Ast (PiS) chciał, by komisja wróciła do tych prac we wtorek, proponując rozszerzenie porządku obrad, który poświęcony był innym kwestiom. Wówczas jednak po wniosku opozycji przesunięto prace na środę. "Takie sytuacje z rozszerzeniem porządku obrad komisji zdarzały w historii Sejmu, tutaj była kwestia dobrej woli, choć jednocześnie nie widzę żadnego problemu z powodu tego dnia zwłoki" - powiedział wówczas Ast dziennikarzom.

W środę komisja powróciła do omawiania projektu kilkudziesięciu zmian przepisów - dotychczas omówiła 15 spośród blisko 80 zmian. Szef komisji zapewniał w tym tygodniu, że jest "wola polityczna", by nowelę jak najszybciej uchwalić. "Chcielibyśmy, żeby do końca maja ustawa została uchwalona i w czerwcu by mogła wejść w życie" - zaznaczał.

"Moglibyśmy już dawno zakończyć prace nad tym projektem. Wszystkie chyba siły polityczne obecne na tej komisji nie chcą blokować likwidacji Izby Dyscyplinarnej. (...) Kwestię Izby Dyscyplinarnej mamy zamkniętą, możemy jeszcze dziś przyjąć ustawę odnoszącą się do tej Izby" - zapewnił podczas środowego posiedzenia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jak mówił - "skreślmy rzeczy, które nie dotyczą Izby Dyscyplinarnej, głosujmy projekt ustawy".

Komisja rozpoczęła posiedzenie od dyskusji nad poprawką zaproponowaną przez Konfederację i dotyczącą wprowadzenia w określonych sprawach do orzekania o winie ławy przysięgłych. Z kolei wiceminister Kaleta mówił, że postulat zwiększenia udziału czynnika społecznego w orzekaniu będzie realizowała planowana na późniejszym etapie prac poprawka mająca zwiększyć udział ławników w orzekaniu.

Poprawkę dotyczącą "ławy przysięgłych" odrzucono zdecydowaną większością głosów - poparł ją jeden poseł, 25 było przeciw, a czterech się wstrzymało. Konrad Berkowicz (Konfederacja) zgłosił ją następnie jako wniosek mniejszości.

Projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Solidarna Polska do projektu prezydenta złożyła ponad 20 poprawek w dwóch pakietach. Główne z nich dotyczą wykreślenia instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Celem poprawki jest realne wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, poprzez wyeliminowanie niezgodnej z Konstytucją RP procedury badania niezawisłości sędziowskiej po powołaniu sędziego na swój urząd przez prezydenta RP" - uzasadniła SP.