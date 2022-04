Sejm: Komisja sprawiedliwości wznowiła prace nad projektami ws. SN

We wtorek po godz. 10 sejmowa komisja sprawiedliwości wznowiła prace nad projektami dot. zmian w Sądzie Najwyższym. Ostatnio prace zostały przerwane z powodu "niezbędnych" uzgodnień. Będziemy starali się zbliżyć stanowiska na dzisiejszym posiedzeniu - powiedział we wtorek przewodniczący komisji Marek Ast (PiS).

Podczas pierwszego posiedzenia na początku kwietnia komisja zdecydowała, że spośród dwóch projektów - autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy i PiS - wiodącą propozycją w dalszych pracach będzie projekt prezydenta. Wówczas jednak przeprowadzona została wyłącznie ogólna dyskusja nad projektami.

Natomiast podczas drugiego - zeszłotygodniowego - posiedzenia komisja omówiła 14 początkowych przepisów spośród ponad 80, które zawiera prezydencki projekt. "Zapowiedziałem prace dziś do godz. 18, ale z uwagi na to, że w kolejnych punktach jeszcze toczą się uzgodnienia, mam taki sygnał, że są one niezbędne i być może popchną sprawę uchwalenia przez Sejm ważnej ustawy do przodu, w związku z tym na dziś zamykam posiedzenie komisji do wtorku" - informował wtedy Ast, kończąc czwartkowe posiedzenie.

We wtorek Ast zapytany przez PAP o ewentualne ustalenia z ostatnich kilku dni odnoszące się do projektów odpowiedział, że nic nie jest mu wiadomo, aby "były jakieś rozmowy pomiędzy wnioskodawcami poprawek, czyli Solidarną Polską, a przedstawicielami prezydenta". "Będziemy próbowali zbliżyć te stanowiska na dzisiejszym posiedzeniu komisji" - dodał. Przewodniczący zaznaczył, że wtorkowe posiedzenie jest zaplanowane do godz. 16.

"PiS rozumie nasze zastrzeżenia, ale to, czy przekonamy do naszych poprawek, zobaczymy podczas obrad komisji, a następnie podczas dalszych prac parlamentarnych" - powiedział z kolei przed wtorkowym posiedzeniem wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta.

Uznany przez komisję sprawiedliwości za wiodący projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W tym projekcie zaproponowana została także instytucja "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Uważamy, że ta propozycja nie powinna znaleźć się w polskim porządku prawnym" - mówił w czwartek Kaleta pytany przez PAP o ten fragment prezydenckiego projektu. Temu rozwiązaniu przeciwna jest Solidarna Polska.

"To trzeba dopracować tak, żeby rozwiązania ostatecznie przyjęte nie były podważane pod kątem konstytucyjnym, a ostateczna wersja miała i akceptację prezydenta, i akceptację ministra sprawiedliwości" - przyznawał Ast w zeszłym tygodniu.

Szereg poprawek do projektu zapowiedziały kluby opozycyjne. Mają odnosić się one m.in. do funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. PiS nie poprze poprawek, które opozycja chce wprowadzić do prezydenckiego projektu. Te propozycje wykraczają poza zakres przedłożenia, nie są zgodne z konstytucją i wywracają całkowicie do góry nogami projekt" - mówił w czwartek Ast.

Z kolei projekt PiS przewiduje przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto - według projektu - sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

W Sejmie jest jeszcze skierowany do dalszych prac w komisji, ale nierozpatrywany na razie, projekt nowej ustawy o SN autorstwa Solidarnej Polski. Przewiduje on nowy SN składający się tylko z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby sędziów SN do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Ci spośród obecnych sędziów SN, którzy nie zostaliby powołani do nowego SN, mogliby - przy odpowiednim stażu - przejść w stan spoczynku lub trafić do sądów apelacyjnych.