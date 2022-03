Sejm: Komisja Ustawodawcza pozytywnie o projekcie ustawy o zawodzie psychologa

Sejmowa Komisja Ustawodawcza w środę pozytywnie zaopiniowała poselski projekt ustawy o zawodzie psychologa i o samorządzie zawodowym psychologów wraz z autopoprawką. Tym samym został on uznany za konstytucyjny.

Poparło go 18 posłów, nikt nie był przeciw, a 11 się wstrzymało. Oznacza to, że projekt będzie dalej procedowany w Sejmie.

Projekt zgłosili posłowie Lewicy w październiku i został on uzupełniony o autopoprawkę dotyczącą zgodności z prawem unijnym. Podczas komisji przedstawiała go przedstawicielka wnioskodawców posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Polityczka podkreśliła, że projekt jest "przede wszystkim ważnym krokiem do realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia".

"Odpowiada współczesnym wyzwaniom, a jego celem są szeroko dostępne, wysokiej jakości świadczenia psychologiczne. Zapisy w projekcie przewidują także okres przejściowy po to, aby psychologowie mieli czas na dostosowanie się do proponowanych zmian" - zaznaczyła.

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym określa zasady i warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa, jego wykonywania, organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów. Rozszerza definicje i katalog działań psychologicznych o dokumentację psychologiczną i standardy pracy psychologa. Ponadto przepisy określają zawód psychologa jako zawód zaufania publicznego.

Według projektu prawo do wykonywania zawodu ma przysługiwać z chwilą wpisania na regionalną listę psychologów. Może być na nią wpisana osoba, która uzyskała w Polsce dyplom magistra na kierunku psychologia lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozważane jest także wprowadzenie do nowych przepisów wymogu odbycia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Projekt określa szczegółowo funkcjonowanie samorządu zawodowego psychologów. W przepisach podkreślono, że "jest on niezależny i w wykonywaniu swoich zadań podlega wyłącznie przepisom powszechnie obowiązującym". Przynależność do niego ma być dla psychologów obowiązkowa. Do organów samorządu mają należeć m.in. Krajowy Zjazd Psychologów, Krajowa Rada Psychologów, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Projekt przewiduje też zastąpienie stażu zawodowego jako przygotowania psychologa stażysty do należytego wykonywania zawodu psychologa na formę współpracy z opiekunem. Po uzyskaniu od prezydium regionalnej rady psychologów czasowego prawa do wykonywania zawodu na 24 miesiące psycholog ten ma współpracować z opiekunem w sprawach rozwoju zawodowego.

W projekcie zapisano też, że grzywnie podlega ten, kto bezprawnie posługuje się tytułem zawodowym psycholog i podejmuje działania psychologiczne bez prawa wykonywania zawodu psychologa.

Nowe przepisy całkowicie uchylałyby ustawę z 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.