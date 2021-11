Sejm: Komisja wprowadziła poprawki do projektu powołującego Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji wprowadziła we wtorek kilka poprawek do projektu powołującego Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Teraz projekt trafi do drugiego czytania w trakcie posiedzenia Sejmu.

Za przyjęciem poprawionego w komisji projektu było 13 posłów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Komisja m.in. zmieniła tytuł ustawy powołującej policyjne CBZC.

Komisja we wtorek zmieniła tytuł przygotowywanej ustawy - zamiast "ustawa o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości" zmieniła na: "ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości".

Posłowie zmienili też na prośbę biura legislacyjnego Sejmu kilkanaście zapisów uściślając prawnie i precyzując przepisy projektowanej nowelizacji.

Debatowali też, ale nie wnieśli zmian do projektu, m.in. o zakresie możliwości stosowania kontroli operacyjnej, np. przy kradzieżach z włamaniem. Wiceminister SWiA Maciej Wąsik przekonywał, że to przestępstwo powinno znaleźć się w katalogu operacyjnych działań CBZC policji, bo tylko takimi metodami można znaleźć sprawców, np. włamania na skrzynki mailowe posłów.

Lewica proponowała kilka poprawek, m.in. do zmienianych zasad kwalifikowania do różnych pionów policji - nie tylko zwalczania cyberprzestępczości, ale wycofała je, zapowiadając, że przedstawi je dopiero w drugim czytaniu w Sejmie.

Ustawa zgodnie z rządowym projektem miała wejść w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie w komisji zdecydowali przyjąć poprawkę, by vacatio legis wynosiło 14 dni.

Sejm zajął się pierwszym czytaniem rządowego projektu 17 listopada i po głosowaniu nad odrzuceniem go skierował dokument do komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Ustawa i powołanie CBZC w policji ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich - zaznaczył w uzasadnieniu rząd. Rośnie skala cybeprzestępczości - w 2013 roku było 18,2 tys. postępowań przygotowawczych w takich sprawach, a w 2020 r już 53,7 tys. - zaznaczył.

Obecnie w policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowa formacja ma umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w sprawach takich przestępstw, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.

Policjanci w CBZC mają być dodatkowo wynagradzani - będzie im przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 proc. i nie wyższy niż 130 proc. miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.