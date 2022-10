Sejm: Komisja wysłuchała informacji RPO na temat sytuacji cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłuchała informacji RPO na temat sytuacji cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych w dobie kryzysu na granicy Polski i Białorusi. Raport zawiera szereg uwag i w głównej mierze odnosi się do zamkniętego już ośrodka w Wędrzynie.

W środę na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzono informację Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych w dobie kryzysu na granicy Polski i Białorusi.

Zastępca RPO Hanna Machińska przedstawiając liczący ponad 130 stron raport z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur poinformowała, że wizytacje w ośrodkach były prowadzone od sierpnia 2021 r. do końca kwietnia 2022 r.

Zaznaczyła, że standard w wizytowanych ośrodkach był bardzo różny, a uwagi krytyczne w większości formułowane były co do ośrodka tymczasowego w Wędrzynie. Jak podkreśliła, znacząco odstawał on od innych ośrodków.

Zastępca RPO wskazała, że uwagi zawarte w raporcie dotyczyły głównie sytuacji bytowej osób umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Doprecyzowała, że uwagi te dotyczyły sytuacji zdrowotnej, zwłaszcza dostępu do lekarzy, psychologów, psychiatrów oraz możliwości komunikowania się.

"To są również uwagi dotyczące procedur, ponieważ procedury trwają bardzo długo i nieznajomość tych procedur powodowała różne, bardzo dramatyczne sytuacje, w tym strajki głodowe i nawet próby samobójcze" - powiedziała Machińska.

Dodała, że sądy często decydują o umieszczeniu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych w sposób automatyczny. Zwróciła też uwagę, że takie ośrodki nie są miejscem dla ofiar tortur, rodzin, czy kobiet w ciąży.

Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Przemysław Kazimirski zaznaczył, że już w poprzednim raporcie sporządzonym przed kryzysem migracyjnym pracownicy KMPT zauważyli szereg luk. "Teraz stwierdziliśmy, że części tych nieprawidłowości, które opisujemy w bieżącym raporcie dałoby się uniknąć (...), gdyby rekomendacje z naszego poprzedniego raportu zostały należycie implementowane" - powiedział. Dodał, że raport kończy się kilkudziesięcioma rekomendacjami, które podzielono na szereg podstawowych grup, jak opieka psychologiczna, medyczna, czy warunki bytowe.

Michał Żłobecki z KMPT, który opracował raport, chwalił współpracę ze Strażą Graniczną. Dodał, że w trakcie 15 wizytacji rozmawiano z cudzoziemcami, a także pozyskiwano informacje od personelu ośrodków strzeżonych. Również on zwrócił uwagę, że "ośrodki strzeżone nie są miejscem dla dzieci, tych dzieci pod koniec 2021 roku było prawie pół tysiąca" - mówił.

Odnosząc się do sytuacji w ośrodkach strzeżonych zaznaczył, że zdarzało się, iż informacje o dacie opuszczenia ośrodka trafiały do cudzoziemców z opóźnieniem. "Zdarzało się - tutaj szczególnie mowa o Wędrzynie - że postanowienie już wpłynęło do ośrodka, ale nie zostało dostarczone cudzoziemcowi. Rozmawialiśmy z cudzoziemcem, który np. tydzień wcześniej powinien był opuścić ośrodek i on nadal nie wiedział, jaka jest jego sytuacja" - mówił.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec odnosząc się do raportu zaznaczył, że żałuje, iż obraz ośrodków strzeżonych tworzony jest na bazie doświadczeń tylko z ośrodka w Wędrzynie. "Ośrodek w Wędrzynie miał zostać zamknięty do końca tego roku. On przestał funkcjonować 1 sierpnia br. Jego już nie ma" - powiedział.

"Przeczytajmy ten raport od pierwszej strony; od tytułu, bo tytuł raportu RPO mówi +Sytuacja cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych w dobie kryzysu na granicy Polski i Białorusi+. Sytuacja, która jest w tej chwili, jest nieporównywalna do tego, co było w trakcie pisania raportu" - powiedział.

Dodał, że "Wędrzyn to była sytuacja ekstraordynaryjna, coś, z czym po raz pierwszy się zderzyliśmy i nie ukrywam, nie chcę do tego wracać" - powiedział. "Nie chciałbym, żeby obraz Wędrzyna zamazał nam obiektywny obraz ośrodków strzeżonych prowadzonych przez Straż Graniczną" - mówił.

"Nie prosiliśmy się o ten kryzys, natomiast musieliśmy sobie w takiej sytuacji jakoś poradzić. Każdy ośrodek strzeżony jest systematycznie remontowany i dostosowywany do potrzeb, m.in. również z uwagi na rekomendacje Rzecznika, ale też z uwagi na to, że my też przyglądamy się warunkom, jakim odpowiadają w danej chwili te ośrodki" - zapewnił.

Dodał, że SG stara się dostosowywać ośrodki; budować place rekreacyjne i sale komputerowa, boiska, place zabaw dla dzieci. Zaznaczył, że okresowo są organizowane festyny, czy zajęcia integracyjne.

Zaznaczył, że w godzinach 6-22 cudzoziemcy przebywający w ośrodkach mogą się swobodnie poruszać po częściach wspólnych, również częściach zewnętrznych ośrodka. Zaprosił również posłów do wizytacji ośrodków.

Z informacji zamieszczonych na stronie Straży Granicznej wynika, że formacja dysponuje sześcioma strzeżonymi ośrodkami dla cudzoziemców. Znajdują się one w Lesznowoli, Białej Podlaskiej, Białymstoku, Kętrzynie, Krośnie Odrzańskim i Przemyślu.

W związku z presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej czasowo działał ośrodek w Wędrzynie na terenie Ośrodka Szkoleń Poligonowych, gdzie wcześniej kwaterowani byli żołnierze Wojska Polskiego oraz państw NATO.