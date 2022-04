Sejm: Komisja z poprawkami przyjęła nowelizację wydłużającą termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom

Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęła w środę z poprawkami nowelizacje wydłużającą o 60 dni termin wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Drugie czytanie projektu odbędzie się w środę przed południem.

Za przyjęciem ustawy głosowało 38 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej, niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Regulacja zmienia też punkt, który dotyczy danych zamieszczanych we wniosku o świadczenie. Dotychczas należało wpisać "imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada". W nowym brzmieniu to "imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL".

Na środowym posiedzeniu komisji strona rządowa, na prośbę resortu cyfryzacji wprowadziła poprawki, które - jak zaznaczono - mają usprawnić proces nadawania numerów PESEL. Poprawki rozszerzają m.in. zakres gromadzonych danych. "Pierwotne przepisy przewidywały gromadzenie danych obywateli Ukrainy, żeby uszczelnić ten proces musimy mieć dane wnioskodawców, stąd ta poprawka" - argumentowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zmodyfikowany został także zapis dotyczący porównywania danych z rejestrem PESEL i z rejestrem danych obywateli Ukrainy w zakresie daty wjazdu na terytorium RP. Dostęp do bazy danych ma być zapewniony ministrowi spraw wewnętrznych, ministrowi rodziny, a także wojewodom realizującym zadania wynikające ze specustawy oraz organom gmin.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker odnosząc się na posiedzeniu komisji do wypłat świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy mówił, że na podstawie szacunków samorządów wiadomo, że świadczenie takie zostanie pobrane na maksymalnie 600 tysięcy osób. W specustawie natomiast zagwarantowano na ten cel środki z Funduszu Pomocy dla miliona osób. "W związku z tym są tu oszczędności, które pozwolą na to, żeby wydłużyć ten czas bez zwiększania środków na finansowania" - powiedział.

Szefernaker zwrócił uwagę, że projektowana ustawa zakłada też monitorowanie wydatków. Jak wyjaśnił, powstanie specjalna aplikacja dla samorządów, dzięki której będą mogły sprawdzić następczo - aby nie blokować wypłat - czy wnioski o świadczenie są prawdziwe.

Szefernaker, pytany na komisji o rejestrację uchodźców w systemie PESEL, wyjaśnił, że numer PESEL ma ponad milion uchodźców. Jak doprecyzował, 950 tysięcy to osoby, które po raz pierwszy mają numer PESEL, a 50 tysięcy to takie, które już go miały, a teraz znowu przyjechały do Polski jako uchodźcy.

Poseł KO Piotr Borys w kontekście tych danych zapytał, ile realnie uchodźców jest w Polsce. Zwrócił uwagę, że według danych Straży Granicznej granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego przekroczyło już blisko 3 mln osób - dokładnie 2,984 mln.

"Nie wszystkie 3 miliony osób, które przyjechały do Polski, to są osoby, które zostają tu jako uchodźcy" - zaznaczył wiceminister. Zwrócił uwagę, że to m.in. kwestia ruchu nadgranicznego, zakupów itp. Jak podkreślił, szacunki z logowań do ukraińskich kart SIM pokazują, że w tej chwili w Polsce przebywają blisko 2 mln uchodźców. Liczba ta waha się w różne dni między 1 mln 600 tys. a 1 mln 800 tys.

W kontekście liczby nadanych numerów PESEL, wiceminister zaznaczył, że liczba wniosków cały czas przyrasta. Dziś to od kilkunastu do 20 tysięcy dziennie. "Jest też grupa osób, która chciałaby udać się za granice albo taka, która nie wyrabia PESEL-i pomimo tego, że jest w Polsce, bo liczy na to, że wróci za chwilę na Ukrainę" - powiedział wiceszef MSWiA.

Jak podsumował, rząd obecnie szacuje, że na dłużej w Polsce będzie chciało pozostać 1 mln 600 tysięcy uchodźców.

Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu - z wyjątkiem przepisu wydłużającego termin wypłaty świadczenia, który wejdzie w życie w dniu ogłoszenia. Przepisy będą obowiązywać z mocą od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę.