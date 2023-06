Sejm: Komisja za częścią poprawek do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w środę pozytywnie zaopiniowała poprawki PiS do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Jedna z poprawek dotyczy podwyższenia zasiłku stałego. Komisja nie poparła za to zmian zgłoszonych przez Koalicje Obywatelską i Lewicę.

W drugim czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zgłoszono 11 poprawek. Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu ich rozpatrzenia.

Po południu komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę zgłoszoną przez PiS, która dotyczy podwyższenia zasiłku stałego z pomocy społecznej. "Zasiłek stały w przypadku osób samotnych wynosi obecnie 719 zł. Poprawka powiększa tę kwotę do 1000 zł. Jeśli chodzi o osoby w rodzinie, to zasiłek zostanie zwiększony z 600 zł do 780 zł. Zostanie również zwiększona kwota minimalna z 30 zł do 100 zł miesięcznie" - wyjaśniał w czasie debaty poseł PiS Leszek Dobrzyński.

Komisja nie poparła poprawek zgłoszonych przez KO i Lewicę. Zakładają one m.in. rozszerzenie grupy uprawnionych do wsparcia w mieszkaniu treningowym, dodatek pieniężny dla pracowników socjalnych, oraz rezygnację z ustalania sytuacji dochodowej, gdy osoba ubiegająca się o usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego deklaruje ponoszenie pełnej odpłatności za te usługi.

W projekcie MRiPS zostały wprowadzone nowe usługi w pomocy społecznej - usługi sąsiedzkie. Wsparcie skierowane będzie głównie do osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, które świadczą profesjonalne opiekunki.

Zgodnie z projektem, domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) osobom, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Ponadto projekt zastępuje mieszkania chronione mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi.

Według regulacji kierownicy lub dyrektorzy domów pomocy społecznej i podmioty prowadzące placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą musiały prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Chodzi o zdarzenia dotyczące mieszkańców domu lub osób przebywających w placówce, które związane są z zagrożeniem ich życia lub zdrowia.

Według zapisów projektu osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności (w tym w systemie dozoru elektronicznego) oraz osoby tymczasowo aresztowane, będą mogły korzystać ze świadczenia pomocy społecznej, jakim jest praca socjalna. Rozwiązanie to będzie dotyczyło ostatniego okresu pobytu w zakładzie.

Projekt zakłada też, że pracownik socjalny, który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i został pokrzywdzony przestępstwem, polegającym na naruszeniu nietykalności, czynnej napaści i znieważeniu funkcjonariusza publicznego - w związku z wykonywaniem czynności służbowych - będzie miał przyznaną bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym.

Rząd chce, by zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2024 r.