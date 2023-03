Sejm: Komisja za częścią poprawek do projektu ustawy o aplikacji mObywatel

Sejmowa komisja opowiedziała się w czwartek za częścią poprawek do projektu ustawy o aplikacji mObywatel. Wśród nich jest poprawka, zgodnie z którą do ministerstwa mógłby zostać powołany więcej niż jeden sekretarz stanu bez konieczności ustanawiania pełnomocnika.

Sejmowa komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii po raz kolejny zajmowała się w czwartek projektem ustawy o aplikacji mObywatel, który zakłada m.in., że wszystkie dokumenty w aplikacji będą respektowane na równi z tradycyjnymi. Dzięki temu w urzędach i bankach będą uznawane dowody tożsamości zapisane w telefonie.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za odrzuceniem wniosku koła Konfederacja za odrzuceniem projektu. Zarekomendowała też wprowadzenie kilku poprawek, w tym poprawki klubu PiS, które umożliwiłyby zmianę w ustawie o Radzie Ministrów dotyczącą powoływania sekretarzy stanu do ministerstw.

Jak uzasadniał podczas posiedzenia komisji poseł Dariusz Stefaniuk (PiS), w obecnym stanie prawnym powołanie więcej niż jednego sekretarza stanu w ministerstwie jest możliwe pod warunkiem, że taka osoba będzie jednocześnie pełnomocnikiem rządu lub pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów.

"Proponowana zmiana de facto jedynie porządkuje i systematyzuje istniejący stan faktyczny w tym zakresie, umożliwiając - gdy jest to uzasadnione potrzebami urzędu - powołanie danej osoby do pełnienia funkcji sekretarza stanu bez konieczności jednoczesnego ustanawiania pełnomocnika" - mówił.

Zdaniem Biura Legislacyjnego poprawki wychodzą jednak poza zakres ustawy, a "ich przyjęcie spowoduje ominięcie procedury trzech czytań, co może spowodować zakwestionowanie przez TK trybu uchwalenia tych poprawek".

Kolejne z poprawek, które zyskały rekomendacje komisji mówią o tym, że minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni aktualny kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej.

Aprobaty komisji nie uzyskały za to poprawki dotyczące wprowadzenia do aplikacji mObywatel karty rowerowej. W trakcie drugiego czytania sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz odnosząc się do tej kwestii powiedział, że "nie ma technicznego problemu, aby tak się stało", ale poprawka powinna zostać przeanalizowana.

Aplikacją nie będzie można się posłużyć podczas wnioskowania o nowy dowód osobisty a także przekraczając granicę kraju. W tych wypadkach wciąż wymagane będzie okazanie tradycyjnego dowodu osobistego lub paszportu.