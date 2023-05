Sejm: Komisja za częścią poprawek do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła w czwartek poprawki PiS do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Zmiany przewidują m.in., że świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno.

W trakcie drugiego czytania projektu ustawy o świadczeniu wspierającym posłowie zgłosili do regulacji 22 poprawki. W czwartek po południu zajęła się nimi Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali zmianę zaproponowaną przez PiS, która przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno.

Komisja nie poparła za to poprawek zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskę 2050 i Konfederację. Poprawki, które nie uzyskały akceptacji komisji dotyczyły m.in. wydłużenia do 3 miesięcy okresu ochronnego dla opiekuna po śmierci podopiecznego; obniżenia skali potrzeby wsparcia z 70 do 50 punktów, uwzględniania czasu potrzebnego do wykonywania zadań przy ocenie potrzeby wsparcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu przewodnicząca komisji Urszula Rusecka (PiS) przeprosiła osoby z niepełnosprawnością za to, że nie zostały wpuszczone na wtorkowe posiedzenie pomimo posiadanej przepustki. "Wyjaśniałam to w mediach kilkukrotnie i chciałam to powtórzyć, że to, że państwo mieli możliwość (uczestnictwa) tylko zdalną, wynikało tylko i wyłącznie z tego powodu, że od paru dni przed rozpoczęciem komisji mieliśmy informację o tym, że jest grupa osób, która tutaj chce przyjść na salę i robić protest. Tylko i wyłącznie z tego powodu ograniczyłam przyjście na salę strony społecznej, żeby uniknąć niepotrzebnego zamieszania i niepotrzebnej awantury" - powiedziała Rusecka.

Do słów posłanki PiS odniósł się Krzysztof Dobies z fundacji Avalon wspierającej osoby z niepełnosprawnościami. "Za to, jak we wtorek wyglądało procedowanie tej ustawy i jak wyglądała nasza sytuacja to odpowiada pani, bo to były pani decyzje. To jest kwestia pani sumienia, jak te decyzje pani ocenia, jeśli uważa pani, że są w porządku, to tak pani uważa. Ja uważam, że nie zasłużyliśmy na to, jak zostaliśmy we wtorek potraktowani i tyle" - powiedział.

Dobies podziękował resortowi rodziny za projekt o świadczeniu wspierającym i wsłuchiwanie się w głos społeczny. Jak mówił, omawiany dokument "rewolucyjnie zmienia sytuację i życie bardzo wielu osób z niepełnosprawnościami".

Zdaniem Dobiesa "kluczem do zmian" jest także ustawa o asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej. "Nie ona jest tutaj dzisiaj procedowana, ale na spotkaniach w ministerstwie mówiono, że te dokumenty razem będą dopiero stanowiły realną zmianę i pewną całość" - podkreślił.

Zaapelował o przyspieszenie prac na projektem w tej sprawie, które toczą się w kancelarii prezydenta. "To będzie naprawdę duża zmiana i coś, co w całej Europie jest standardem godnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. A w Polsce, proszę mi wierzyć, to naprawdę nie jest tak, że my sobie możemy pozwolić na to, żeby czekać do kolejnej kadencji, a nie wiadomo, co w niej się zadzieje, może do jeszcze kolejnej i jeszcze kolejnej, ile można... Bardzo państwa o to prosimy" - powiedział Dobies.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik stwierdził, że kwestia zaufania to "kierunek dwustronny". Podkreślił, że część rozwiązań dotyczących ustalania prawa do świadczenia wspierającego zostanie zapisana w rozporządzeniu. "Dzięki temu mamy jeszcze trzy dodatkowe miesiące na to, żeby porządnie to narzędzie dopracować" - wskazał Wdówik.

Odnosząc się do kwestii usług asystenckich, wiceszef MRiPS zapewnił, że ministerstwo jest w pełni przygotowane do uruchomienia prac nad tym rozwiązaniem. "Wszystko przekazaliśmy w formie poprawek do projektu ustawy o asystencji przygotowanej przez kancelarię prezydenta i tu nasza rola się kończy. (...) Prosimy kancelarię, żeby jak najprędzej z tą ustawą wyszła" - powiedział wiceminister, zaznaczając, że "sprawa tej ustawy jest szalenie ważna".

Głosowanie nad uchwaleniem ustawy o świadczeniu wspierającym zaplanowano na koniec posiedzenia Sejmu, czyli w piątek.

W czasie prac sejmowych dokonano istotnych zmian w procedowanej regulacji. W poprzedniej wersji projektu świadczenie wspierające miało przysługiwać wszystkim, bez względu na wiek, obecnie jest planowane tylko dla osób pełnoletnich.

Początkowo propozycja MRiPS zakładała, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej - zależnie od poziomu potrzeby wsparcia. Po przyjętych na wtorkowej sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny poprawkach świadczenie wspierające przysługiwać ma w wysokości: 40 proc., 60 proc., 80 proc., 120 proc. 180 proc i 220 proc. renty socjalnej. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

W obecnej wersji projektu opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne uzyska możliwość dorabiania bez limitu. Wcześniej założono, że limit będzie wynosił 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.