Sejm: Komisja za częścią poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się w poniedziałek za częścią poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komisja poparła m.in. zmianę, która wykreśla z nowelizacji przepisy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności.

Senat na początku lutego przyjął do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 10 poprawek. Oprócz zmian o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym senatorowie zaproponowali m.in. wykreślenie z noweli zapisów dotyczących konieczności złożenia wniosków o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, które są teraz automatycznie przedłużane na podstawie tzw. ustawy covidowej.

Ponadto w obecnie procedowanej nowelizacji zawarto przepisy rozszerzające katalog świadczeń pieniężnych, które nie wpływają na możliwość nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Senatorowie chcą wykreślenia tego rozwiązania z noweli.

Senator Magdalena Kochan (KO) wskazała, że w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej nie można regulować kwestii związanych z tzw. ustawą covidową i ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

"Legislatorzy senaccy uznali, że są to przedłożenia, (...) które nie mogą być procedowane łącznie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W związku z tym usunęliśmy te dwa zapisy" - wyjaśniła senator Kochan.

"Merytoryczne zawartości tych poprawek zyskają pełną aprobatę wśród senatorów pod warunkiem, że procedura ich uchwalania będzie zgodna z zasadą prawidłowej legislacji" - dodała.

Komisja w głosowaniu poparła zmiany legislacyjne Senatu oraz poprawkę, która wykreśla z nowelizacji przepisy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności. "Po namyśle przychylamy się do stanowiska Senatu, bo zabrakło tu przepisów przejściowych. Wprowadzenie tego przepisu spowoduje lawinę wniosków do lekarza orzecznika. W związku z tym na razie musimy te przepisy utrzymać i dopracować przepisy przejściowe" - powiedziała wiceminister rodziny Anna Schmidt.

Komisja negatywnie zaopiniowała za to poprawkę, która dotyczy wykreślenia przepisów o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. "Rozumiem argumentacje państwa senatorów, nie jest to ustawa, która reguluje te kwestie, ale zależy nam na tym, by ten błąd jak najszybciej naprawić, w związku z tym podtrzymujemy stanowisko, żeby ten przepis znalazł się w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej" - podkreśliła wiceminister Schmidt.

Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacja zakłada zmianę określenia "przemoc w rodzinie" na "przemoc domową".

Regulacja zakłada też uwzględnienie w przepisach przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy.

Ponadto nowela rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Z kolei, jako "osobę stosującą przemoc domową" należy rozumieć zarówno osobę stosującą przemoc domową, jak i osobę, co do której istnieje podejrzenie, że taką przemoc stosuje.

Ustawa przewiduje także zmiany w procedurze niebieskiej karty. Wprowadzono np. przepis obligujący grupę diagnostyczno-pomocową do monitorowania sytuacji osób lub rodzin dotkniętych przemocą domową, a także zagrożonych jej wystąpieniem, w tym również po zakończeniu procedury niebieskie karty. Dodano również przepis umożliwiający pracę grupy diagnostyczno-pomocowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Nowelizacja ma też na celu rozwój oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc. Projekt zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących nowej formy wsparcia, czyli programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową. Przewiduje też wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową, w przypadku uporczywego uchylania się osoby stosującej przemoc domową od udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych.

Regulacja doprecyzowuje również przepisy w zakresie kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Umożliwiono uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - wskazano, że osoby te muszą mieć co najmniej trzy lata stażu pracy w pomocy społecznej lub w placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ustanowiony zostanie również standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.