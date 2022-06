Sejm: Komisja za zwiększeniem o 15 mln zł środków na repatriacje w tym roku

Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą jednogłośnie poparła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o repatriacji, w celu zwiększenia wydatków z budżetu państwa na repatriacje o 15 mln zł w tym roku.

W czwartek Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie rozpatrzyła wniosek przewodniczącego komisji Roberta Tyszkiewicza (KO) o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi o zwiększenie budżetu na repatriację w latach 2017-2026 o 15 mln zł, z kwoty 474 mln 133 tys. zł do 489 mln 133 tys. zł. Zaznaczono jednak, że większe środki mają być spożytkowane w tym roku.

Przewodniczący komisji zaproponował, by projekt nowelizacji ustawy o repatriacji był zgłoszony jako komisyjny, co jego zdaniem jest "najwłaściwszą, najszybszą ścieżką, aby tę ustawę przyjąć".

Za skierowaniem projektu do laski marszałkowskiej głosowało 21 posłów, wszyscy byli za.

W kwietniu wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki w imieniu rządu odpowiadał na dezyderat sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą w sprawie zwiększenia limitu wydatków na realizację ustawy o repatriacji. Tyszkiewcz przypomniał wówczas, że dezyderat posłowie przyjęli jednogłośnie w grudniu.

Grodecki poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z Ministerstwem Finansów w tej sprawie. Jak przekazał, limit środków na repatriację, który w tym roku wynosi niecałe 46 mln zł, rząd będzie mógł zwiększyć o ok. 15 mln złotych - tak, aby wynosił około 60 mln złotych.

Wiceszef MSWiA poinformował, że w zeszłym roku - gdy limit wynosił niecałe 47 mln złotych - do Polski przyjechało 712 repatriantów. Według wiceszefa MSWiA przy limicie wynoszącym 60 mln złotych do Polski mogłoby przybyć ok. 890 osób w tym roku.

Repatriacja oznacza powrót do ojczyzny osób polskiego pochodzenia i jest jednym ze sposób nabycia przez nie polskiego obywatelstwa. Ustawa o repatriacji umożliwia powrót do kraju rodaków głównie z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR, którzy wskutek zesłań, deportacji i innych prześladowań nie mogli osiedlić się w Polsce, a także ich potomków.