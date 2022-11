Sejm: Komisja Zdrowia poparła niektóre poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

Sejmowa Komisja Zdrowia w środę poparła niektóre poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Zmierzają one m.in. do objęcia finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego świadczeń związanych z diagnostyką genetyczną wszystkich pacjentów, bez względu na wiek.

W środę na posiedzeniu Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw poparła niektóre poprawki do nowelizacji ustawy.

Komisja pozytywnie zarekomendowała poprawkę dotyczącą zmiany źródła finansowania szczepionek w ramach Programu Szczepień Ochronnych oraz część poprawek redakcyjnych.

Natomiast w kwestii objęcia systemem finansowania z Funduszu Medycznego świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką genetyczną wszystkich świadczeniobiorców, bez względu na wiek oraz zwiększenia wysokości limitu rocznego środków Funduszu Medycznego przeznaczanych na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 do 5 proc., a nie jak przewiduje ustawa - z 3 do 4 proc. Komisja zarekomendowała, aby te poprawki odrzucić.

16 listopada br. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 4 listopada 2022 r. nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do niej poprawki.

21 listopada 2022 r. Marszałek Sejmu skierowała uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia.