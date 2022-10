Sejm: Komisja Zdrowia poparła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Sejmowa Komisja Zdrowia zakończyła w środę pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Posłowie przystąpili do procedowania przepisów i składania poprawek. Komisja poparła projekt.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym i niektórych innych ustaw. Podczas posiedzenia komisji założenia prezydenckiego projektu przedstawiła prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Później posłowie dyskutowali o projekcie.

"Wszystkie zmiany, które pozwolą lepiej wykorzystać te środki, które są na Funduszu Medycznym, są mile widziane i pozytywne. Uważam, że jak najwięcej pieniędzy powinno iść na te cele, które mają realnie szanse realizować podstawowy cel tego Funduszu. A podstawowym celem tego Funduszu jest, według mnie, to, żeby Polska przestała być krajem +zrzutka pl+. Każdy z nas posłów dostaje regularnie maile z prośbą o wsparcie, udostępnienie jakiejś zbiórki na leczenie za granicą lub terapie, które nie są refundowane w Polsce, a są refundowane innych w krajach" - mówiła podczas dyskusji posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

"Bardzo dziękujemy za ten Fundusz Medyczny, ale przede wszystkim te środki - ponad 3 mld zł - które ostatnio trafiły do 14 szpitali pediatrycznych na bardzo duże i kompleksowe inwestycje. Będą miały na pewno bardzo dobry skutek, szczególnie właśnie dla pediatrii" - powiedziała posłanka PiS Katarzyna Sójka.

Po debacie przystąpiono do procedowania projektu, posłowie mogli składać poprawki do poszczególnych przepisów. Komisja wprowadziła poprawki legislacyjno-redakcyjne. Komisja nie poparła poprawki dotyczącej podwyższenia limitu wydatków na technologie lekowe w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 5 proc. i opowiedziała się za całością ustawy.

Projekt ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, głównie w postaci zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zdaniem prezydenta, takie działanie pozwoli na kierunkowe docelowe działania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie dofinasowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień - w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej, z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidulana stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.

Projekt przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi o świadczenia gwarantowane, związane z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z leczenie szpitalnym.

Objęcie tych świadczeń finansowaniem z Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat dostępu do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.

Projekt zakłada, że pieniądze na pokrycie kosztów tych świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego w zakresie zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie rozliczane w sposób podobny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.