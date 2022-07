Sejm: Komisja Zdrowia pozytywnie o projekcie planu finansowego NFZ na 2023 r.

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała w środę projekt planu finansowego NFZ na 2023 r. Na świadczenia opieki zdrowotnej w przyszłym roku przewidziano ponad 144,1 mld zł. To więcej o 30 mld w stosunku do pierwotnego planu na rok 2022 r.

Komisja Zdrowia na środowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała także projekt zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżący, 2022 rok. Zmiany przewidziano w pięciu częściach planu finansowanego - w trzech dotyczących przychodów i dwóch dotyczących kosztów.

Jak wyjaśnił dyrektor departamentu ekonomiczno-finansowego NFZ Dariusz Jarnutowski elementem zmiany jest zwiększenie planowanych kosztów i przychodów ogółem o 6,4 mld zł, czyli o 4,9 proc.

"Wygospodarowane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zwiększenie finansowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym w ramach alokacji środków pomiędzy planem centrali a planami oddziałów wojewódzkich założyliśmy zmniejszenie planu finansowego w centrali o 3 mld 639 mln zł (o 9,18 proc.) i zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planach oddziałów wojewódzkich o 10 mld 110 mln zł (o 12,25 proc.)" - przekazał Jarnutowski.

Prezes NFZ Filip Nowak przypomniał, że pierwszą nowelizację planu finansowego funduszu na 2022 r. przeprowadzono w marcu.

"Dokonujemy drugiej nowelizacji i są tego trzy główne przyczyny. Pierwsza to rewizja prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (...). Druga przyczyna to korekta planowanych przychodów z podatku cukrowego i napojów alkoholowych o niskiej objętości. (...) Trzecia przyczyna wiąże się z tym, że pojawiły się w planie finansowym - pozycja do tej pory nieplanowana - przychody finansowe z lokat. Do tej pory środki funduszu nie były oprocentowane na rachunkach bankowych, w tej chwili już to oprocentowanie środków się pojawia, ponieważ banki, a konkretnie BGK, oferuje nam zbliżone do warunków rynkowych oprocentowanie" - wskazał Nowak.

Jak dodał, dodatkowe środki będą przeznaczone m.in. na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń oddziałów funduszu z przeznaczeniem na realizacje ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.

Z kolei w 2023 r. rząd chce zwiększyć przychody Narodowego Funduszu Zdrowia o 30 mld zł., czyli o około 26,3 proc. w stosunku do planu na rok bieżący.

Prezes NFZ podkreślił, że dynamika wzrostu przychodów NFZ w 2023 r. jest największa do tej pory. Planowane na rok 2023 przychody Narodowego Funduszu Zdrowia zostały określone w wysokości 144 mld 157 mln zł. To więcej o 30 mld w stosunku do pierwotnego planu na rok 2022 r.

"Kluczowym elementem przychodów są składki z ubezpieczeń zdrowotnych. "Na 2023 r. zaplanowano je w wysokości 134 mld 537 mln zł i stanowią one 93,33 proc. przychodów ogółem" - wskazał dyrektor Jarnutowski.

Projekt planu finansowego NFZ opracowuje prezes Funduszu. Podstawą jego sporządzenia są prognozy przychodów i kosztów na trzy kolejne lata oraz projekty planów finansowych przekazane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu. Ujmowane w projekcie przychody i odpowiadające im koszty zostały określone na podstawie wskaźników makroekonomicznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.