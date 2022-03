Sejm: Komisje pozytywnie o projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Sejmowe Komisja Polityki Senioralnej i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych wraz z zaproponowanymi poprawkami. Projekt zakłada możliwość zawnioskowania o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw odbyło się w poniedziałek.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował na poniedziałkowym wspólnym posiedzeniu komisji, że "w tej chwili, zgodnie z danymi na koniec 2021 roku, emeryturę pomostową pobierało 38 200 osób".

"To o 2,5 tys. więcej osób niż w roku poprzednim" - powiedział Szwed. Jak dodał, na emerytury pomostowe wydano ponad 1,5 miliarda zł z Funduszu Emerytur Pomostowych.

Projektowana nowela ma wprowadzić, jak mówił, korzystne zmiany dla osób, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Zmiany mają uchronić osoby wnioskujące o emeryturę pomostową przed utratą pracy, w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej.

"Tylko w 2020 roku na liczbę wydanych decyzji: 23 900, ponad 9,5 tysiąca to decyzje odmowne, z czego ponad 4700 decyzji spowodowanych było przesłanką rozwiązania stosunku pracy. Stąd ta nowelizacja" - podkreślił Szwed.

Jak dodał, główną zmianą ustawy jest "eliminacja przesłanki rozwiązania stosunku pracy jako warunku przyznania prawa do emerytury pomostowej".

W projekcie zapisano, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane - prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu. Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową przed rozwiązaniem stosunku pracy ma uchronić przed utratą źródła dochodu w sytuacji, gdy nie będą spełnione niezbędne warunki do ustalenia prawa do tego świadczenia.

Ponadto rozszerzone zostaną także kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której - pomimo umieszczenia w tej ewidencji - stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Zastrzeżenia do tych zmian zgłosił zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski. Jak mówił, na skutek tej nowelizacji powstaną dwa różne tryby - tryb postępowania administracyjnego przed PIP i tryb postępowania przed sądami powszechnymi. "To hybryda, która będzie rodziła szereg wątpliwości" - ocenił.

"Prawo do emerytury pomostowej zależy tak naprawdę od tego, czy człowiek przepracował określoną liczbę lat, a nie od tego czy był wpisany do ewidencji" - dodał.

Jak zauważył, pracownicy PIP będą też musieli dwukrotnie przeprowadzić czynności kontrolne, a każdą z tych kontroli zakończyć decyzją, od której stronom przysługuje odwołanie. "W moim przekonaniu jest to wydłużenie co najmniej dwukrotne, jeśli nie trzykrotnie, procesu dochodzenia osoby, która ubiega się o emeryturę pomostową w stosunku do tego, co mamy w tej chwili" - powiedział.

Najważniejsze jednak, jak mówił, jest to, że PIP "nie dysponuje w tej chwili personelem, który może udźwignąć taką liczbę działań".

Ustawa ma wprowadzić także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80 proc. szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw - niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

Kilka poprawek do projektu zgłosiło Biuro Legislacyjne, poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje.