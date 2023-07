Sejm: Komisje przeciw senackim poprawkom do ustawy o czternastkach

Sejmowe komisje Polityki Społecznej i Rodziny oraz Polityki Senioralnej nie poparły w czwartek poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej na stałe tzw. czternastą emeryturę.

Senat 22 czerwca przyjął dwie poprawki do ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Pierwsza zakłada, że próg wysokości pobieranych emerytur, od którego przekroczenia (lub nie) zależeć będzie wysokość czternastego świadczenia, wynosiłby 120 proc. średniej emerytury, a nie 2900 zł, jak zapisano w ustawie. Oznaczałoby to automatyczną waloryzację tego progu.

Druga poprawka wniesiona przez Senat zakłada, że o wysokości i terminie wypłaty czternastek mógłby decydować tylko parlament w drodze ustawy, a nie rząd w rozporządzeniu.

Obie poprawki Senatu nie uzyskały poparcia strony rządowej. Zostały też odrzucone przez połączone komisje sejmowe. Za ich przyjęciem głosowało 16 posłów, 20 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawki Senatu do ustawy będzie głosowane przez Sejm w piątek po południu. Do odrzucenia poprawek potrzebna jest bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z ustawą 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

W ustawie zapisano też, że przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie następowało z urzędu na podstawie decyzji. Rada Ministrów ma określać, nie później niż do dnia 31 października, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.

Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.