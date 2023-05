Sejm: Komisje przeciwne poprawkom do projektu ustawy wprowadzającej na stałe 14. emerytury

Sejmowe komisje negatywnie zaopiniowały w piątek poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. KO chciała wykreślenie kryterium dochodowego i zmiany finansowania świadczenia.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzono cztery poprawki zgłoszone do projektu ustawy, która wprowadza na stałe 14. emerytury.

Trzy poprawki autorstwa Koalicji Obywatelskiej dotyczą zniesienia limitu 2900 zł, który decyduje o przyznaniu świadczenia w pełnej wysokości. "Jest to niekonstytucyjny zapis. Kryterium to wzbudziło nawet zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego należy usunąć z obrotu prawnego ten zapis o kryterium świadczenia i w tym zakresie złożę poprawki" - wskazywała w czasie drugiego czytania Joanna Frydrych (KO).

Druga poprawka zgłoszona przez KO przewiduje, że czternaste emerytury będą finansowane ze środków ZUS i KRUS, a nie z Funduszu Solidarnościowego.

Poprawki Koalicji Obywatelskiej nie uzyskały jednak akceptacji komisji.

Głosowanie nad uchwaleniem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów będzie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Sejmu, czyli w piątek o godz. 17.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Według danych MRiPS 6,8 mln emerytów otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a 1,5 mln osób - pomniejszoną na zasadzie "złotówka za złotówkę".