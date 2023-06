Sejm: Komisje za prezydenckim projektem regulującym stan prawny ogólnodostępnych dróg

Sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej omówiły we wtorek w pierwszym czytaniu prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Posłowie omówili poszczególne zapisy projektu i przyjęli kilka zmian zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne.

Za pozytywna opinią dla Sejmu o projekcie wraz z przyjętymi zmianami było 22 posłów, nikt nie był przeciwny, 21 osób wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi do drugiego czytania podczas plenarnego posiedzenia Izby.

Zaproponowany przez prezydenta i przesłany do Sejmu w połowie mają projekt ma na celu ułatwienie nabywania przez gminy własności zajętych pod drogi nieruchomości pozostających w ich władaniu od co najmniej 20 lat - mówiła prezentując projekt prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Wskazała, że ma to dotyczyć tych dróg, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi. Samo rozwiązanie prawne jest epizodyczne, a przejęcie ich przez samorząd będzie fakultatywne - zaznaczyła.

To drogi o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczone do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z drogami publicznymi - wskazali w uzasadnieniu autorzy omówionego przez komisje projektu.

"Z proponowanych rozwiązań skorzystają samorządy, w tym w zakresie uporządkowania stosunków własnościowych w ważnej sferze infrastruktury drogowej, a także mieszkańcy setek gmin" - ocenili autorzy zmian w prawie.

Ustawa ma charakter jednostkowego i szczególnego unormowania prawnego, wskazuje organy właściwe w tych sprawach oraz zasady ustalania odszkodowania związane z nabyciem gruntów zajętych pod takie drogi - zaznaczyli w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem nabycie przez gminę własności nieruchomości drogowej ogólnodostępnej oprócz zwykłego trybu - decyzji władzy samorządowej może też nastąpić z inicjatywy dotychczasowych jej właścicieli. Ustawa generalnie zakłada negocjacyjny tryb ustalania wysokości należnego odszkodowania za przejmowane nieruchomości.

Projekt przewiduje, że w przypadku, gdy tylko część nieruchomości stała się własnością gminy, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, to samorząd jest obowiązany do nabycia tej części nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.

Ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.