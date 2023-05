Sejm: Komisje za projektem dot. pożyczek dla rolników i ułatwień w budowie budynków gospodarczych

Rolnicy mają dostać więcej pieniędzy na pożyczki na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin - przewiduje rządowy projekt, który we wtorek uzyskał poparcie sejmowych komisji. Projekt ma też ułatwić budowę budynków gospodarczych np. silosów.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane wraz z autopoprawką odbyło się we wtorek podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji: infrastruktury oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt MRiRW ma ustabilizować rynek zbóż w związku z jego napływem z Ukrainy. Zgodnie z nim poszerzono katalog inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających jedynie zgłoszenia o budowie jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego lub wiaty prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, które mieszczą się na działkach, na których zostały zaprojektowane.

Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawkę zgłoszoną do projektu przez Leszka Galembę (PiS). Jak mówił, chodzi o obiekty do przechowywania zboża z maksymalną pojemnością 5 tys. ton pod administracją "portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej".

Prezentując rządowy projekt ustawy wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski zaznaczył, że projektowane wprowadzają zmiany w dwóch ustawach: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. oraz Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r.

"W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (...) proponuje się, aby kwota 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (...) nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona została na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych" - powiedział wiceminister.

Jeśli chodzi o zmiany w ustawie Prawo budowlane, to - jak mówił Romanowski - projektowana ustawa przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Inwestycje zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy.

"Ponadto, projekt przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane" - powiedział.

Wiceminister podkreślił, że projektowana ustawa przewiduje konieczność dołączenia dokumentacji technicznej w przypadku budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, wykonanej przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Rządowa autopoprawka do projektu ustawy dotyczy transportu kolejowego. Jak mówił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, autopoprawka ta znajdowała się pierwotnie w dwóch projektach ustaw, była w procesie legislacyjnym. "Ze względu na czas, czyli konieczność wejścia w życie tych przepisów z dniem 7 czerwca, w związku z nowym brzmieniem rozporządzenia UE w ramach praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, chcemy te przepisy podtrzymać" - powiedział.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu wskazywał, że autopoprawka ma odmienny charakter - zarówno funkcjonalnie, jak i materialnie - aniżeli inicjatywa ustawodawcza. Jak mówił, w przypadku tej autopoprawki nie można mówić o związku merytorycznym z przedłożeniem, ponieważ nowelizacja transportu kolejowego nie dotyczy materii projektu. Wskazywał także na uchybienia w trybie postępowania.

W projekcie ustawy zapisano, że co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.