Sejm: Konfederacja wnosi o odrzucenie ustawy o SN w pierwszym czytaniu

Konfederacja wnosi o odrzucenie ustawy o Sądzie Najwyższym w pierwszym czytaniu - zapowiedział w czasie posiedzenia Sejmu szef Koła Konfederacji Krzysztof Bosak. Michała Gramatyka (Polska 2050) powiedział, że opozycja przedłoży kluczowe poprawki, które są wspólnie przygotowane, uzgodnione i wspólnie podpisane.

Sejm debatował w środę w pierwszym czytaniu nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Podczas debaty Krzysztof Bosak (Konfederacja) zapowiedział, że jego ugrupowanie wnosi o odrzucenie ustawy o Sądzie Najwyższym w pierwszym czytaniu.

"To jest kompletny bubel prawny. (...) Dlatego wnosimy wniosek o odrzucenie tego bubla prawnego w pierwszym czytaniu" - zapowiedział Boska.

"Wprowadzono nas w nowy system nakładania podatków federalnych UE, które już są naliczane wstecznie; wprowadzono w mechanizm warunkowości, który, mimo że został uchwalony nie został jeszcze wykorzystany, a pieniądze i tak wstrzymano, co pokazuje jak pozorny był rzekomy sukces z roku 2020 i wreszcie wprowadzono Polskę w ponad 100 zobowiązań, które rząd nałożył na siebie, na ten rząd i na przyszłe rządu, wbrew zasadom demokracji" - wskazał Bosak.

Zwrócił uwagę, że "ktokolwiek wygra wybory będzie musiał realizować setki różnego rodzaju zobowiązań z tabeli, która nigdy w Sejmie nie została przez rząd przedstawiona". "To był zły interes, a jednym z tych tak zwanych kamieni milowych z załącznika do porozumienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy jest praworządność" - dodał Bosak.

Szef Koła Konfederacji powiedział, że premier "przyniósł do Sejmu ustawę, którą w sposób tajny ustalił nie z całą Komisją Europejską, ale z niektórymi komisarzami w Brukseli, która ma +rzekomo+ wypełnić kamień o tak zwanej praworządności".

"Ta ustawa jest sprzeczna z praworządnością, bo łamie polską konstytucję, ma wprowadzić chaos prawny, relatywizm co do tego, który sędzia jest prawidłowo powołany, a który nie jest" - wskazał Bosak. Zwrócił uwagę, że "z tej ustawy wynika, że jeden sędzia będzie mógł być prawidłowo powołany w jednej sprawie i nie być w innej". To jak ocenił Bosak to "czysty absurd".

Zaapelował do opozycji, aby nie popierała złego prawa od rządu i Brukseli.

Ostrzegł, że "ustaw wprowadza relatywizm ustrojowy". Wyjaśnił, że "na mocy tej ustawy nie tylko TK i KRS, które kwestionujecie, jako Lewica czy Platforma Obywatelska, każda instytucja państwa może być kwestionowana, Sejm też". Powiedział, że "ustawa wprowadza chaos i bezkarność". "Chcecie przyłożyć swoją rękę do ustanawiania w państwie stanu anarchii?" - pytał Bosak. "Ustawa nie zakończy żadnego sporu" - dodał.

Poseł Michał Gramatyka (Polska 2050) w czasie debaty powiedział, że "Izba Dyscyplinarna nie jest i nie była sądem, a jej orzeczenia mają wartość papieru, na który zostały wydrukowane".

Stwierdził, że wobec projektu ustawy o SN są poważne wątpliwości konstytucyjne. "Nawet sama magister Julia Przyłębska w jednym ze swoich orzeczeń dość wyraźnie kreśli linię podziału między kognicją sadów powszechnych i administracyjnych" - zauważył poseł Polska 2050.

Jak zaznaczył, "chcemy, żeby do Polski zaczęły płynąć pieniądze z KPO, bo one się Polkom i Polakom należą oraz chcemy, żeby to się odbywano z pełnym poszanowaniem Konstytucji RP". "Nie damy się uwieść manipulacjom" - zastrzegł Gramatyka.

Powiedział, że "opozycja przedłoży kluczowe poprawki, które są wspólnie przygotowane, uzgodnione i wspólnie podpisane". "Dają one minimum praworządności w jednym obszarze, jakim jest sądownictwo dyscyplinarne. Będziemy walczyć o przyjęcie tych poprawek. Gwarantujemy ciężką pracę nad każdy przepisem, który zbliży nas do stanu zgodnego z prawem i z polską konstytucją" - powiedział Gramatyka. "Proszę nie liczyć na to, że podniesiemy rękę za przepisami, które wprost polską konstytucję" - zastrzegł.

Założenia projektu noweli ustawy o SN były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.